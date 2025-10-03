男大生校內自撞亡 屏科大：委託團隊檢視交安設計

邱男自撞身亡。（警方提供）

國立屏東科技大學（簡稱屏科大）10月1日發生1起男大生自撞車禍身亡案件，驚悚畫面在校內引起廣泛討論，由於屏科大的學生今年在校內外已發生多起車禍事故，且不乏死亡車禍，對此，屏科大指出，已於近期委託交通專業團隊對校內交通安全設計進行全面檢視與提升。

這次事故發生在10月1日下午近4時，邱男疑似下課後騎乘機車行經該校孟祥體育館前學府路，在行經彎道時不慎外拋擦撞分隔島，人遭噴飛後再撞擊分隔島上燈柱，強大的撞擊力讓邱男當場失去生命跡象，許多後續行經的同學紛紛急剎求援，但邱男因傷重，雖經急救仍回天乏術。

屏科大校方指出，校方接獲通知後立即到場協助，本校深感沉重哀慟，後續將協助急難慰問金、學生平安保險等申請作業，並於昨天上午已啟動班級心理輔導，學校主秘林芳銘表示，開學就積極辦理相關交通安全教育，包含交通安全講座、機車駕駛訓練及防治教育課程，也透過賃居公車體驗及校園標語，並於各場合如新生訓練、系輔導大會、家長座談會等鼓勵學生搭乘校園公車、使用微型電動車、自行車等慢速車輛。

校方表示，校內皆有提供上述相關服務，也透過各種場合全面宣導與提升新生對交通及預防性駕駛的觀念，每年也多次邀請屏東縣政府等專家團隊，針對校內交通安全改善進行現勘，並持續針對交通號誌、標線進行評估與改善，近期並已委託交通專業團隊對校內交通安全設計進行全面檢視與提升。

