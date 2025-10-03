為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    苗栗隨機砍人》重傷女童生命穩定 鍾東錦：要掌握「炸彈」在哪裡？

    2025/10/03 08:54 記者彭健禮／苗栗報導
    邱男頭戴安全帽，昨於超商前刺傷丁姓女童，安親班女老師英勇救援。（圖由民眾提供）

    邱男頭戴安全帽，昨於超商前刺傷丁姓女童，安親班女老師英勇救援。（圖由民眾提供）

    苗栗市48歲男子邱明治，10年前持利剪傷4人，被依殺人未遂罪判刑8年8個月，他今年3月出獄，昨午又再手纏利刃於街頭隨機砍人，造成2名建功國小11歲女童及1名50歲男子受傷，其中1名丁姓女童左胸遭刺入，轉送台中中國醫藥大學附設醫院急救，縣長鍾東錦今（3）日一早前往學校關心宣布啟動護童行動，並說明丁姓女童經手術治療後，生命穩定，持續留院觀察，並認為要掌握「炸彈」在哪裡？

    鍾東錦說，昨天事發後，他趕赴衛福部苗栗醫院探視2名受傷女童，丁姓女童的父親當時就跟他說要轉院到中國醫藥大學附設醫院，苗醫院長也與中國醫大聯繫轉院事宜。據回報，丁姓女童生命穩定，雖內臟有一點點受傷，但沒有想像中的嚴重，因年輕人生命力較強，他認為女童的康復情形應該會不錯。他也讚許當時英勇救援的安親班女老師，避免丁姓女童遭受更嚴重的傷害。

    鍾東錦說，苗栗發生此事件，真的讓人感到非常遺憾，他也擔心將來小孩子上下課會感到害怕，也對社區氣氛產生影響，所以他認為，有類似犯嫌邱姓男子此類情形的犯人要出獄時，獄方、警方及衛生局、社會處等單位一定要多方聯繫，共同關心這樣的人口，起碼讓社會知道「炸彈」在哪裡？他認為社會會更安全。

    鍾東錦也說，縣府也請警察局於鬧區學校執行護童專案，與協勤單位藉由警民合作，於孩童上下學期間，學童通學動線，巡邏車多走動，加強關心孩童的安全。他強調，孩童安全是百分之一百要重視，並認為邱男已就逮，相信檢警會嚴查究辦。

    苗栗縣長鍾東錦今天一早到受傷女童就讀的建功國小關心。（記者彭健禮攝）

    苗栗縣長鍾東錦今天一早到受傷女童就讀的建功國小關心。（記者彭健禮攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播