苗栗隨機砍人》重傷女童生命穩定 鍾東錦：要掌握「炸彈」在哪裡？

邱男頭戴安全帽，昨於超商前刺傷丁姓女童，安親班女老師英勇救援。（圖由民眾提供）

苗栗市48歲男子邱明治，10年前持利剪傷4人，被依殺人未遂罪判刑8年8個月，他今年3月出獄，昨午又再手纏利刃於街頭隨機砍人，造成2名建功國小11歲女童及1名50歲男子受傷，其中1名丁姓女童左胸遭刺入，轉送台中中國醫藥大學附設醫院急救，縣長鍾東錦今（3）日一早前往學校關心宣布啟動護童行動，並說明丁姓女童經手術治療後，生命穩定，持續留院觀察，並認為要掌握「炸彈」在哪裡？

鍾東錦說，昨天事發後，他趕赴衛福部苗栗醫院探視2名受傷女童，丁姓女童的父親當時就跟他說要轉院到中國醫藥大學附設醫院，苗醫院長也與中國醫大聯繫轉院事宜。據回報，丁姓女童生命穩定，雖內臟有一點點受傷，但沒有想像中的嚴重，因年輕人生命力較強，他認為女童的康復情形應該會不錯。他也讚許當時英勇救援的安親班女老師，避免丁姓女童遭受更嚴重的傷害。

鍾東錦說，苗栗發生此事件，真的讓人感到非常遺憾，他也擔心將來小孩子上下課會感到害怕，也對社區氣氛產生影響，所以他認為，有類似犯嫌邱姓男子此類情形的犯人要出獄時，獄方、警方及衛生局、社會處等單位一定要多方聯繫，共同關心這樣的人口，起碼讓社會知道「炸彈」在哪裡？他認為社會會更安全。

鍾東錦也說，縣府也請警察局於鬧區學校執行護童專案，與協勤單位藉由警民合作，於孩童上下學期間，學童通學動線，巡邏車多走動，加強關心孩童的安全。他強調，孩童安全是百分之一百要重視，並認為邱男已就逮，相信檢警會嚴查究辦。

苗栗縣長鍾東錦今天一早到受傷女童就讀的建功國小關心。（記者彭健禮攝）

