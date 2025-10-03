基隆外木山海域漁船起火燒光！7船員跳海逃生

基隆市外木山近海1浬處今天上午6點半發生火燒船意外，船上包括船長在內有7名船員跳海逃生。（記者林嘉東翻攝）

首次上稿 08:19

更新時間 08:35

基隆籍金漁滿號漁船今（3日）上午在外木山海興游泳池外海發生火燒船意外，由於火勢猛烈，船上包括船長在內有7名船員在火燒船後跳海逃生，被附近作業漁船救起；海巡署基隆海巡隊獲報趕抵時，船體已遭火勢吞噬，噴水柱灌救滅火。

請繼續往下閱讀...

基隆市消防局今天上午6點半獲報，外木山海興游泳池外海域，發生1艘漁船起火意外，船上包括船長在內有7名船員待援，立即出動中山分隊、安樂分隊及第二大隊前往救援。

海巡署基隆海巡隊上午7時許趕抵，船上7名船員已被附近作業漁船救起，海巡隊員持續噴水灌救。

第二巡防區表示，起火漁船為金漁滿漁船，船舶總噸為38.86頓；漁船起火時，船上有包括船長與6名外籍船員，還好船員跳海逃生，被附近船員救起，未傳人員受傷；基隆海巡隊已於上午8時許將7名船員平安接駁至巡防艇上，並載至大武崙漁港安檢所。

第二巡防區指出，金漁滿號船長張文村，今天上午才向外木山漁港安檢所報關出海作業，出海時船長除了他之外，還有6名外籍船員，想不到出海沒多久就在外木山漁港外海興游泳池海域發生火燒船意外，起火原因還有待釐清。

基隆籍金漁滿號漁船今天上午在外木山海興游泳池外海域發生火燒船意外，火勢猛烈，海巡署基隆海巡隊獲報趕抵時，船體已遭火勢吞噬，持續噴水柱灌救滅火。（記者林嘉東翻攝）

船體不斷冒出黑煙，海巡署基隆海巡隊噴水灌救。（記者林嘉東翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法