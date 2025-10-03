盜圖發Threads笑情敵醜又禿 台南女閃過刑責

台南女在Threads張貼塗白情敵照片並寫「醜到不能被露出來超好笑」，遭控違反跟騷法。法院認未達反覆或讓人害怕的程度判無罪，另案因告訴逾期不受理。（資料照）

施姓女子把情敵的照片塗白，並發Threads譏「醜到不能被露出來超好笑」。台南地檢署控施女違反告誡犯跟騷法，但法院認為僅一次貼文，未達反覆或持續要件最終判決無罪，另外盜照PO網笑情敵頭髮少，因告訴逾期，所以公訴不受理。

施女與情敵的男友曾有感情糾紛，前年她跟蹤騷擾行為遭善化分局書面告誡。檢方主張，施女去年9月在住處，將情敵張貼在臉書的個人照片塗白，並在Threads發文譏笑，違反告誡內容，行為足以影響告訴人日常生活與社會活動，涉犯跟蹤騷擾防制法第18條。

請繼續往下閱讀...

法院審酌情敵在警詢與偵查的指述、告誡書送達紀錄、以及臉書與Threads截圖，確認貼文確實存在，但施女則供稱只是自嘲，並無騷擾意圖，因此認為情敵的照片經大範圍塗白，外人難以辨識特定對象，是否針對告訴人也很難確認，加上僅有一次貼文，沒有達到反覆、持續標準，從內容評斷，是否已讓人會害怕？是否超過大眾能容忍的界限？還是有點疑慮，所以判決無罪。

另外，情敵在去年3月分享自己在台北大巨蛋看球的文章與背影照片，施女隔日就未經同意使用該照片，發文還加上「還好我的頭髮還沒有因為掉髮禿成這樣」等文字，再張貼至Instagram與Threads。法院認定，情敵當日即已發現，卻遲至10月才提出告訴，已超過刑事訴訟法規定的6個月告訴期間，所以判決不受理。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法