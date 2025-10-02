為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    苗栗男隨機砍人「她」英勇救女童！身分曝光 是安親班女老師

    2025/10/02 23:59 記者彭健禮／苗栗報導
    邱男冷血刺童的行徑與安親班女老師英勇護童的行為，被當時停在超商前的汽車行車紀錄器錄下。（翻攝Threads）

    邱男冷血刺童的行徑與安親班女老師英勇護童的行為，被當時停在超商前的汽車行車紀錄器錄下。（翻攝Threads）

    苗栗市區今（2）日下午發生隨機砍人案，凶嫌邱姓男子刺傷2名國小女童與1名男路人；過程中，有個成年女子奮勇護童，拉開被邱男抓住的女童拉開。經查，這名不顧危險救人的女子是安親班黃姓女老師，她的英勇行為被當時停在超商前的車輛行車紀錄器錄下

    48歲邱男10年前曾在同一超商內刺傷4人，犯殺人未遂罪判刑8年8個月，今年3月才出獄。他下午3點多頭戴安全帽、手纏利刃，先於苗栗市社寮街劃傷11歲徐姓女童，接著沿建中街走到中正路口的超商，突襲刺傷50歲男子背部，雙方當街扭打，被害男子負傷逃離，其他路人見狀也紛紛閃避。

    邱男轉向朝位在超商前騎樓的成群女童逼近，一名成年女子見狀高喊「快走！」護著女童們逃離閃避，但11歲丁姓女童落單，被邱男抓住。

    成年女子上前喊「不要、不要！」企圖阻止，但邱男倏地下手朝女童胸腹猛刺一刀，成年女子即使害怕，仍不顧危險趁隙拉開女童逃離。經調查，這名救人成年女子是安親班黃姓女老師。

    邱男冷血刺童的行徑與安親班女老師英勇護童的行為，被當時停在超商前的汽車行車紀錄器錄下。車主2日晚上在Threads張貼並留言，痛批邱男竟拿刀捅女學童，怎不去自己死一死，也批評「政府真的病了，之前就殺過一次，關個8年多出來又是一個社會毒瘤，鄰居也怕他怕的要死，不是說要補社會的破網，怎麼越補越大洞？」

