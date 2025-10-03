忘了內衣什麼顏色 女副連長告班長竊盜敗訴

張姓下士趁女副連長休假潛入寢室，遭指控竊取內衣褲。法院認為竊盜證據不足，但侵入住宅事證明確，判拘役20日。（資料照）

陸軍第8軍團54工兵群工兵支援營裝備連下士張宗閔，退伍前被副連長李思葦抓包，潛入她在新化營區的寢室，還偷走運動內衣褲，但副連忘了內衣的顏色，證據不足敗訴，台南地方法院僅以侵入住宅罪，判拘役20日。

去年2月28日上午，下士張宗閔趁副連長李思葦休假，進入副連長室，當晚李女返營，覺得有異狀，與輔導長、連長共同調閱監視器，赫然發現張男曾在白天進出，立即向憲兵隊報告，由軍方製作勘驗報告後移送檢方偵辦，最終提起公訴。

請繼續往下閱讀...

副連長李思葦指控，她回營後發現內衣褲不見，並提供華歌爾的購買紀錄，監視影像中可見張男離開住時，口袋似乎有異常鼓起。她認為這與失竊的衣物有直接關聯。

張男辯稱，他確實曾進入副連長寢室與辦公室，但不是刻意潛入，而是因當天在營區走動一時失察誤入，至於褲子口袋一包，他解釋是裝了皮包與香菸，口袋容量有限，不可能再放下一整套女性內衣褲。與連長對話時一度脫口承認「丟棄」，也不是真的，自己從未拿過副連的任何私人物品。

關於竊盜部分，法院認為缺乏積極證據，副連長對內衣顏色描述，一下說是淺綠、白色，後又改為銀灰色，且監視畫面距離遠、畫質不佳，僅能模糊顯示口袋變化，難以確認藏有衣物。

但是，住宅範疇包括軍中宿舍，即便與辦公室相連，只要供人起居，均受刑法保障，被告在非辦公時間進入副連長的住辦合一空間，已構成侵入住宅罪，因此依法處拘役20日，竊盜指控則因欠缺補強證據未予認定。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法