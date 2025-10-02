國防部採購弊案！少校利用小額採購勾結親屬牟利遭求重刑

基隆地檢署偵辦國防部資通電軍指揮部北部某聯隊王姓少校課長採購弊案，今天偵結將王等人依涉犯貪污治罪條例等罪嫌起訴。（記者林嘉東攝）

國防部資通電軍指揮部北部某聯隊王姓少校課長掌握採購業務機會，利用小額採購，招標不須經公告程序，找來妹妹開工程行，再找妹婿、姊夫等自己人，承包電錶、液晶顯示器與監視系統保養等3件採購案，共同涉以不實報價單浮報價格，從中賺取價差，累計獲得台幣16萬餘元不法利益。基隆地檢署指揮廉政署偵辦後今（2日）偵結，將王與胞妹等親屬依涉犯貪污治罪條例圖利罪等罪嫌起訴。

廉政署肅貪組接獲線報追查，負責維護國防資訊，確保網路安全的國防部資通電軍指揮部北部某聯隊王姓少校課長，2022年間負責採購業務時，利用政府採購法規定10萬元以下小額採購案，招標不須公告，可逕洽廠商採購程序，找來妹妹、妹婿、姊夫等人直接承攬王所經手的標案，從中牟利。

檢廉查出，2022年底，王辦理軍中電錶採購案時，先找邱姓姊夫偽造不實報價單，再指示承辦電錶採購案人員以9萬餘元的價格，直接向未承攬過電錶的陳姓女廠商購買，王助邱取得標案後，找來林姓妹婿與邱等人進入營區裝電錶，扣除電錶成本、開銷後，從中賺取6萬餘元價差。

王夥同邱、林在電錶標案中獲利後，隔年乾脆找來妹妹成立工程行，在液晶顯示器採購案、監視系統保養採購案中，指示2案的採購人員直接找妹妹經營的工程行購買液晶顯示器與監視器系統，再浮報採購液晶顯示器與監視系統的價格，分別從中賺取4萬餘元與近5萬元價差，累計3起標案共獲取16萬餘元不法利益。

案經基隆地檢署8月間指揮廉政署肅貪組搜索王辦公室，及其胞妹、姊夫、妹婿等人住處，聲押王、與王的胞妹獲准，並於羈押期滿前將王與王的胞妹、邱姓姊夫、林姓妹婿與陳女等人依涉犯貪污治罪條例圖利、偽造文書等罪起訴；其中，對王姓少校利用小額採購得不經公告程序，勾結妹妹等親屬從中牟利，嚴重損害國軍形象，向法院求處重刑。

