獨家》新竹挨轟10多槍棄保時捷逃逸 槍砲要犯苗栗落網

桃園市中壢警方日前跨區新竹追捕槍砲要犯，員警持警棍猛敲王嫌的保時捷座車車窗，並開了10多槍仍被其脫逃。（資料照，民眾提供）

桃園市警察局中壢警分局跨區至新竹查緝追捕王姓槍砲要犯，9月25日在新竹市東區高峰路、青峰路口前某超商，發現王姓嫌犯所駕白色保時捷轎車，多輛警車一擁而上包抄王嫌座車，員警並手持警棍欲破窗逮人，未料王嫌拒不配合下車，突然猛踩油門衝撞突圍，警方當場連開10多槍仍被王嫌脫逃。專案小組歷經7天追緝，今（2）日下午在苗栗縣通霄鎮某民宅將他緝捕到案，晚間帶回桃園。

因為王嫌拒絕夜間偵訊，桃園地檢署對此回應，「今天逮捕，但明天才會送到桃園地檢署偵訊」。

此案是中壢警方日前接獲線報，40多歲王嫌和同夥擁有槍械，經桃園地檢署檢察官指揮偵辦、持搜索票前往新竹追緝尋人，因為是追緝槍砲案，知道王嫌可能擁槍自重，請桃園市警察局保安大隊霹靂小組支援，攜帶MP5衝鋒槍但沒有開槍。

9月25日當天，王嫌在新竹市東區高峰路、青峰路口死命衝撞附近民車及巡邏車，在猛力突圍後狂飆逃逸，警方緊追在後、連開10多槍展開圍捕，王嫌於開車疾駛500公尺後棄車離開，其所駕白色保時捷就丟棄在附近一處果園空地，警方找到車時他已不見蹤影，只見座車後座遍布彈孔，車窗也被子彈擊破。

警方當天於車內查獲1把改造手槍及1包約手掌大毒品，並持搜索票在新竹市東區高峰路民宅執行搜索，查獲其2名何姓、李姓同夥，起出改造手槍2把和毒品若干，王嫌則是逃亡7天才落網。至於3嫌涉及那些刑案？尚待檢、警進一步釐清。

桃園市中壢警方日前跨區到新竹追捕槍砲要犯，王嫌棄保時捷車逃亡。（資料照，民眾提供）

中壢警方今晚把脫逃7天的王嫌逮捕，並從苗栗帶回偵辦。（記者李容萍攝）

