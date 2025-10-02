大里民宅火警2人倉皇逃生 消防出動16車29人搶救

台中大里美群路194巷一處民宅車庫今晚起火，現場火苗、濃煙直竄，消防人員出水搶救。（記者陳建志翻攝）

台中大里美群路194巷一處4層樓民宅，今天晚間7點多傳出火警，屋內2人發現後趕緊逃生並報案，台中市消防局獲報，派遣7個單位、出動近30名消防人員到場滅火，抵達時發現1樓車庫有火苗和濃煙竄出，立刻佈水線搶救，火勢約在20分鐘內撲滅，所幸沒有繼續延燒，詳細起火原因將由火調人員釐清。

台中市消防局今晚7點6分接獲報案，指台中大里美群路194巷一處民宅火警，立刻派遣仁化、大里、十九甲、霧峰、三大隊等7個單位，出動各式消防車16輛、消防人員29名到場搶救。

消防人員抵達時，發現民宅一樓後方雜物堆火苗，並持續有濃煙竄出，立刻佈水線搶救，阻隔火勢往二樓延燒，在消防人員全力灌救下，火勢約在7點22分控制、7點25分撲滅，現場雜物燃燒，波及停在車庫的自小客車。

消防人員表示，初步調查當時屋內有2人在家，突然聽到一樓有疑似起火的聲音，發現一樓車庫後方起火、趕緊奪門而出，所幸沒有人員傷亡。詳細起火原因將由火調人員釐清。

