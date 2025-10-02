苗栗砍人男10年前刺傷4人今又再犯 鄰居嘆：社區不定時炸彈！

邱姓男子10年前於同超商刺傷4人，如今又再犯砍傷3人，鄰居嘆「有如社區的不定時炸彈！」（記者彭健禮攝）

苗栗市48歲邱姓男子今（2）日下午3點多，持利刃在住家附近超商前砍傷一名50歲男子及2名11歲國小女童，其中一名女童左胸遭刺入，傷勢嚴重，插管轉院救治。邱男被逮後，鄰居表示，邱男10年前也曾在同一家超商持利剪傷4人，今年3月出獄返家後，感覺「有比較正常」，不料今又再失控，嘆「有如社區的不定時炸彈！」

鄰居表示，邱男與胞弟為雙胞胎，從小阿公就很寵，兄弟倆幼稚園時就會跟大人對罵，還會出手打人，媽媽想管教都會被阿公阻止，因家中長輩過世得早「沒大人管」，使得兄弟倆經常在地方搗亂，兩人同住長輩留下的透天厝、都沒有結婚，過去經常半夜在家中或馬路上鬼吼鬼叫，吵得鄰居受不了，報警方處理，但沒有造成人員危害，警方也莫可奈何。

鄰居說，邱男染有毒癮，疑似因吸毒致精神狀態不穩，經常暴走，10年前曾在超商傷人而入獄，今年3月出獄返家後，感覺「有比較正常」，有時候還會主動跟鄰居打招呼，不料今又再失控，嘆「有如社區的不定時炸彈！」

邱男於2015年12月25日上午9點50分許，因弟弟與鄰居發生糾紛，他憤而持剪刀要找鄰居理論，但沒找到鄰居，竟轉而前往昨天犯案的同一家超商內，持利剪先朝無辜的男顧客背部刺2刀，接著再攻擊店內其他2名顧客，連獲報到場的處理員警也遭刺傷，且邱男都是朝員警左胸部、頸部攻擊，口中還不斷喊「要給你死」，幸員警身穿防彈背心，才保住性命。

邱男於該案造成4人受傷，他於法院審理時直言，並不認識被他攻擊的人，他本來想持剪刀嚇鄰居，後來找不到鄰居，越想越氣，一時氣憤就失去理智，又走到超商隨機攻擊店內客人；他知道剪刀很利，可能會殺死人，也知道警察是要來執行公務，但「我當時已經殺紅眼，也是要將氣出掉」，因此警察阻止他，他就反擊，「我就不管」。

因邱男無精神疾病就醫紀錄，當時法院審理時，還委託中國醫藥大學醫院進行精神鑑定，鑑定結果顯示邱男於犯行時，沒有因精神障礙或其他心智缺陷致不能辨識其行為違法，或欠缺依其辨識而行為之能力，或顯著減低之情形。邱男被法院依殺人未遂罪判刑8年8個月定讞。

