「5條通」竊嫌偷工地電線遭攔車破窗 網讚：嘉義警察「超派」

嘉義市警方今天下午當街破窗逮捕「5條通」竊嫌。（警方提供）

王姓男子涉嫌行竊工地電線，嘉義市警方今下午在西區埋伏查緝，以警棍強力破窗後將其逮捕。經查，王男因涉竊盜、妨害公務等5案，被嘉義、雲林、苗栗、新竹地檢署及嘉義地院通緝「5條通」，全案依毒品危害防制條例、加重竊盜等罪嫌，移送嘉義地檢署偵辦。

警方當街執法過程被民眾目擊，有網友在「Threads」社群媒體分享，影片中可見到一部警車攔截一台轎車，3、4名員警下車在駕駛座旁，其中2名員警分別持警棍破窗、將手伸入窗內拉住一名男子，另名員警在旁戒備，隨後該男子自行開啟車門，員警將男子拖拉到車外並壓制上警車，一名熱心民眾見狀也上前協助。

網友貼文讚譽「嘉義警察超派」，「開車開到一半，遇到警察抓壞人」，直呼「好精彩」。

嘉義市第二警分局興安派出所偵辦工地電線竊盜案，埋伏查緝嫌疑重大王男，今下午在西區某路段發現其蹤跡，上前查緝時，為避免王男駕車逃逸及衝撞員警，以警棍強力破窗，將王男順利逮捕，車內並查扣二級毒品安非他命、偽造車牌及作案工具等證物。

王姓男子涉5起竊盜、妨害公務案件被通緝，警方當街執法，過程被民眾目擊。（警方提供）

