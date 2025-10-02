京華城案黃景茂作證 檢：玩文字遊戲護航給容獎、證詞多所保留

京華城案，前台北市都發局長黃景茂出庭出庭。（記者王藝菘攝）

台北地院今天開庭審理前台北市長柯文哲等人涉京華城容積率等弊案，由北市前都發局長黃景茂作證，詰問完畢後，檢方結論指出，京華城容積案以柯文哲批示「陳情轉研議」為起死回生的起點，一直到最後助京華城解套的「方案4」，過程中大玩文字遊戲，將「引用、準用」都市更新條例改為「採用、參考」，違反通案一致性原則，一路護航圖利京華城取得價值121億元的容積公共財。

檢方指出，北市府都發局、都委會應當是雙重把關的角色，而非互踢皮球將適法性審查的責任推給對方，都發局有審查陳情案是否符合適法性的權責，檢方認為黃景茂今日的證詞多所保留。

請繼續往下閱讀...

檢方指出，依照黃景茂的證述，京華城提出陳情案或方案或有所進展時，市議員應曉薇或其顧問吳順民就會在密接時間內，找黃景茂至應曉薇的辦公室詢問進度及處理方式，相差都在1、2天內，盯進度盯得非常緊，甚至2020年4月9日「陳情轉都委會研議」的簽呈，更是在黃、應剛見完面後，大約15分鐘就批了簽呈，時機異常巧合。

主任檢察官林俊廷表示，黃景茂證詞顯示，原本都發局一貫的立場是不與京華城於行政訴訟和解，但因市長柯文哲在便當會指示研議，都發局才寫簽呈送都委會研議，即使有公務員在簽呈上表達有圖利疑慮的意見，但都發局還是照送，開啟了京華城案起死回生的行政程序，一直到後來還幫京華城想出「方案4」解決容積獎勵問題。

林說，都發局、都委會應該具有雙重把關的功能，而不是互相推卸審查公益性、對價性、適法性的責任。黃景茂在偵查時已說，京華城案引用都更條例是「不當引用」，但改成「參考」就可以，顯示只是玩文字遊戲，把「引用、準用」改成「參考、採用」，換2個字就給予容獎、回饋也大幅減少，違法本質不變，違背通案一致性原則。

柯文哲的律師則主打偵查筆錄記載疑似不實，當庭聲請勘驗去年9月19日檢察官林俊言偵訊黃景茂的偵訊錄影光碟；審判長要求檢方於一週內，比對辯方所提出的偵訊譯文逐字稿的意見，並標明爭執之處與時間點，以便合議庭評議是否要勘驗。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法