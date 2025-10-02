漁船失去動力漂流七美外海 澎湖海巡協處故障排除

澎湖海巡隊趕往七美海域，為失去動力漁船恢復電源。（澎湖海巡隊提供）

海巡署第十三巡防區指揮部今（2）日接獲報案，一艘本國籍「宏」號漁船、船上4人，在七美西南方23浬因機械故障失去動力，第十三巡防區立即通報第八（澎湖）海巡隊派艇救援，並協調第四（台南）海巡隊派遣線上PP-10079艇支援。

第十三巡防區調查指出，今日下午1時10分接獲民眾報案指稱，「宏」號漁船因機械故障，在七美西南海域漂流，第八（澎湖）海巡隊第一時間調派線上PP-3539艇前往協處，下午4時6分抵達事發海域與「宏」船會合後，登船發現該船係因電池沒電無法起動。

請繼續往下閱讀...

海巡人員立即以電源線連接，並於下午4時43分協助船舶故障排除，恢復「宏」船電源動力，後續由PP-10079艇在旁戒護「宏」船返港，船長對於海巡署及時派艇救援，由衷表達感謝之意。

海巡署呼籲，船隻出海作業應加強航前檢查，確保航行安全，如在海上發生事故，可撥打海巡署「118」免費報案電話，或透過漁業電台通報，海巡隊將會立即前往處理，以保障民眾生命財產安全。

漁船恢復電源後，海巡隊巡防艇在旁戒護。（澎湖海巡隊提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法