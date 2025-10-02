為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    狗仔風波》徐巧芯和黃國昌合作？杜秉澄笑稱：出去跟大家解釋

    2025/10/02 19:07 記者楊國文／台北報導
    民眾黨主席黃國昌被質疑指揮「狗仔集團」跟拍疑雲持續發燒，高院今提訊杜秉澄開庭，媒體詢問「徐巧芯是否有和黃國昌合作？」杜微笑稱「我出去（指交保）後再跟大家解釋清楚」。（記者楊國文攝）

    民眾黨主席黃國昌被質疑指揮「狗仔集團」跟拍疑雲持續發燒，國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕與丈夫杜秉澄涉協助詐團洗錢，一審分別被判刑10年、15年，已上訴高院審理中，高院今再度提訊杜開庭，杜喊冤說他不是詐騙集團的人，並否認涉組織犯罪；還押時，媒體詢問「徐巧芯是否和黃國昌合作？」杜笑稱「我出去（交保）後再跟大家解釋清楚」。

    台北地檢署指控，37歲的杜秉澄招募友人林于倫提供名下的東霖公關顧問公司帳戶，做為其水房的洗錢帳戶，指揮劉向婕、林于倫、吳沂珊以現金提領、跨行轉匯、將台幣換為虛擬貨幣等方式，回存至前端詐騙水房指定的電子錢包，營造交易虛幣的假象，助詐團洗出贓款。

    檢方認定，杜、劉夫婦從中獲取3%利益、林于倫抽成1%，吳沂珊領月薪3萬元，杜、劉等人共為詐團洗錢2701萬餘元，台北地院依洗錢、加重詐欺、組織犯罪等，判劉女10年、杜男15年，林于倫8年、吳沂珊6年，已上訴高院審理。

    高院8月7日開庭審理，杜還押時曾爆料「徐巧芯叫我認罪」，反遭徐嗆「希望法官重判他」、不要放過詐欺集團的人。高院9月4日繼續開庭，杜還押途中刻意回應徐巧芯喊「憑什麼要重判我？」引起矚目。

    高院今下午開庭，杜喊冤，數度請求讓他交保，並聲請傳訊10多名證人，欲證明他不是詐騙集團的人、亦否認被控組織犯罪。

    法官訊問杜是否涉詐欺罪？杜回答「不置可否」，並說「確實造成傷害，必須承擔」；法官再問，是否承認幫助詐欺？杜說「這是客觀事實，我必須承認這個過錯」，不過，律師對杜的說法持保留態度，表示須再和杜了解其真正意思。

    庭畢，杜還押時，媒體針對黃國昌近日被質疑指揮狗仔跟拍風波，詢問「徐巧芯是否和黃國昌合作？」意即黃國昌是否有指揮狗仔、再交由徐巧芯爆對手的料？杜微笑表示「我出去（交保）後再跟大家解釋清楚」。

