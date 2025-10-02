為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    苗栗砍人男黑底曝！10年前就在同間超商行凶 落網還碎念這句

    2025/10/02 19:36 即時新聞／綜合報導
    警方逮捕凶嫌邱姓男子。（記者彭健禮攝）

    苗栗市區某間超商外今天（2日）下午驚傳隨機砍人事件，1名成年男子、2名國小女童受傷，其中1名女童重傷插管。據悉，砍人的凶嫌約莫10年前也在同一間超商犯下砍人案，之後被判入獄，直到今年3月出獄，沒想到才過半年又行凶。

    今天下午3點多，苗栗市中正路北苗地區一家超商前發生隨機砍人案，40多歲邱姓男子將利刃綁在手上，攻擊當時在超商門口的民眾，50歲林姓男子、11歲丁姓女童和11歲徐姓女童被刺傷，其中丁姓女童傷勢較嚴重，左胸有3到4公分刺入傷，有明顯血胸、氣胸狀況，插管救治中，待狀態穩定後，預計轉院中國醫藥大學醫院進一步救治。

    至於邱男行凶後，返回距離按離現場約100多公尺的住家，警方出動圍捕，邱男一度持刀與警對峙，最後警方透過電擊槍於下午4點多逮捕邱男，全案依殺人未遂偵辦。

    綜合媒體報導，邱男早在2015年12月就曾犯下隨機砍人案，而且還是在同一間超商，當時邱男突然闖入超商，持剪刀刺在櫃台結帳的大學生，隨後又刺傷店員、挾持女顧客，警方獲報到場還失控攻擊員警。據稱當年邱男落網時，還自言自語說「今天休假，心情不好想砍人……」，令人毛骨悚然。

    經了解，邱男與胞弟同住，2兄弟都沒結婚，父母也已過世。邱男的弟弟說，哥哥因吸毒經常產生幻覺，也有被害妄想症等精神病史，出獄後在人力仲介工作，最近並沒有發現哥哥有什麼異常。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

