中秋節前夕海巡署威力掃蕩 防堵不法確保國境安全

中秋連續假期將至，海巡署北部分署今同步在宜 蘭、基隆、新北、桃園及新竹等5縣市執行「秋節暨國慶期間岸海聯合擴大威力掃蕩」勤務，維護北海岸安全。 （記者林嘉東翻攝）

記者林嘉東／基隆報導〕中秋連續假期將至，海巡署北部分署今（2日）同步在宜蘭、基隆、新北、桃園及新竹等5縣市執行「秋節暨國慶期間岸海聯合擴大威力掃蕩」勤務，展現海巡捍衛國境無假期的決心，維護北台灣海岸安全。

海巡署北部分署今天動員第一、第二及第三巡防區指揮部，所轄岸、海巡隊、查緝隊及地方查緝機關協力支援，合計出動巡防艇6艘、勤務車69輛、無人機1架、203人及偵搜犬4隻參與，強化「灘岸巡查」與「港口安全檢查」，確保遇有狀況能即刻投入處置。

北部分署副署長覃仁勇在勤前教育時，要求各單位針對轄內港區、岸際空屋、下水道、防風林及易藏匿區域，執行地毯式清查，並加強進出港船舶安檢；除了加強進出港漁港的船舶安檢外，同時運用雷達等科技裝備，嚴密監控北部海域動態，一旦發現可疑情事，立即派遣巡防艇、勤務車馳赴應處，防範中共灰色地帶襲擾及杜絕非法活動藉機進行。

覃仁勇強調，海巡署巡防艇監控北部沿岸及海域查緝勤務，防堵不法份子趁中秋連假期間進行滲透，守護國境安全與全民權益，民眾若發現可疑人事物，或遇海域緊急狀況，請立即撥打「118」海巡報案專線，海巡單位將第一時間趕抵現場，確保北台灣海岸安全無虞。

海巡署北部分署今同步在基隆等5縣市同步實施「秋節暨國慶期間岸海聯合擴大威力掃蕩」勤務，海巡人員針對轄內港區、岸際防風林及易藏匿區域執行地毯式清查。（記者林嘉東翻攝）

海巡署北部分署今同步在基隆等5縣市同步實施「秋節暨國慶期間岸海聯合擴大威力掃蕩」勤務，海巡人員加強進出港船舶安檢。（記者林嘉東翻攝）

海巡署北部分署今同步在基隆等5縣市同步實施「秋節暨國慶期間岸海聯合擴大威力掃蕩」勤務，執行沿岸及海域查緝勤務，守護國境安全。（記者林嘉東翻攝）

