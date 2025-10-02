為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    苗栗隨機砍人3傷！女童左胸遭刺傷重插管 預計轉院中國附醫

    2025/10/02 18:36 記者彭健禮／苗栗報導
    衛福部苗栗醫院院長徐國芳說明2名女童傷勢。（苗栗醫院提供）

    衛福部苗栗醫院院長徐國芳說明2名女童傷勢。（苗栗醫院提供）

    苗栗市中正路北苗地區一家超商前，今天下午3點多，發生隨機砍人事件，造成1名成年男子、2名國小女童受傷，2名女童被送往衛福部苗栗醫院救治。院方說明，其中一名女童傷勢嚴重，左胸有3至4公分的刺入傷，有明顯血胸、氣胸狀況，接受插管救治中，待女童狀態再穩定，預計轉院至中國醫藥大學醫院，做進一步救治。

    衛福部苗栗醫院院長徐國芳表示，此件不幸事件，有2名女童送至醫院急診室，其中一名傷勢嚴重，另一名也需要處理。傷勢較嚴重的女童，左胸有3至4公分的刺入傷。

    徐國芳表示，據了解嫌犯是持利器犯案，因此，醫院立即安排電腦斷層檢查，發現重傷的女童有明顯的血胸、氣胸狀況，急診室也隨即插胸管引出大量體內積血，目前狀況尚屬穩定，但女童肺部恐刺傷，待女童狀態再穩定，預計轉院至中國醫藥大學醫院，做進一步診治。

    徐國芳表示，另一名女童傷勢較輕，主要是胸前0.5到1公分的切割傷，及右手肘3公分的切割傷，已做處置，持續觀察。

    相關新聞請見︰

