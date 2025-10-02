苗栗男隨機砍人事件 鍾東錦：不該讓這種人出獄

苗栗男隨機砍人事件 鍾東錦：不該讓這種人出獄2025/10/02 18:24 記者張勳騰／苗栗報導
苗栗縣長鍾東錦（右）到苗栗醫院探視受傷的女童。（民眾提供）
苗栗市區今（2）日下午傳出邱姓男子持刀到超商砍傷2女童及1名男子，並與警方對峙後被逮，苗栗縣長鍾東錦、立委邱鎮軍及苗栗市長余文忠聞訊後，隨即前往衛福部苗栗醫院及私立大千醫院探視2名受傷的11歲女童及50歲林姓男子，鍾東錦並致贈3名傷患慰問金。對此意外，鍾東錦臉色凝重，因行凶的邱男剛出獄，鍾東錦受訪指出，這種人應留在監所內，不應該讓他出來，造成社會的危險。
據指出，48歲邱男2015年12月間在苗栗縣超商刺傷人，被依殺人未遂、傷害等罪，判處有期徒刑8年8月定讞，今年3月剛出獄，工作已5個月，未料今天下午3點多突然情緒不穩，持尖刀砍傷3人。
面對邱男剛出獄又刺傷3人，鍾東錦受訪說：「我們實在也無話可說，邱也受到應該受到的懲罰，可是我認為邱一定是在精神上有問題」。
鍾東錦指出，他認為在監所裡面就應該給邱男心理治療，而不應該讓邱男出獄，以後又舊病復發，造成社會的危險，真的是很不應該發生的事情。
苗栗傳隨機砍人事件，縣長鍾東錦受訪指出，這種人不應出獄，造成社會危險。（民眾提供）
