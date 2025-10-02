屏東執行分署10/7法拍 奧迪汽車、遠洋漁船大拍賣

2020年份出廠的深藍色1395cc奧迪AUDI小客車。（法務部行政執行署屏東分署提供）

法務部行政執行署屏東分署下週二（10月7日）將舉辦拍賣會，有一艘1992年進水、55噸的遠洋漁船，也有2020年份出廠、深藍色1395cc、11萬里程數的奧迪AUDI小客車，歡迎民眾踴躍投標。

行政執行署屏東分署10月份123聯合拍賣會將於10月7日登場，首先上午10時30分在屏東分署拍賣室，將以喊價方式拍賣2020年份出廠，深藍色1395cc奧迪AUDI小客車，以及2014年份、1598CC的日產汽車LIVINA各一輛，機會難得，有興趣的民眾可把握機會。

屏東分署表示，同日下午3時，將以投標方式拍賣遠洋漁船德鴻發號，總噸數55.65噸、淨噸數16.7噸、船長18.4公尺、總長27.7公尺，船質為玻璃纖維強化塑膠，主機為6缸柴油機1部，進水日期為1992年11月1日，漁業種類為鮪延繩釣。該案是義務人違反遠洋漁業條例所處的罰鍰，漁船的漁業執照換發期限為今年4月15日，拍定人須先繳清本案罰鍰約新臺幣603萬元及其他相關費用，才能辦理過戶登記。

其他拍賣標的還有位於屏東市、霧台鄉、里港鄉、枋寮鄉、林邊鄉、萬巒鄉及恆春鎮等多筆不動產，相關拍賣訊息可至屏東分署官網查詢。

屏東執行分署將於10月7日下午3時以投標方式拍賣遠洋漁船德鴻發號。（法務部行政執行署屏東分署提供）

