為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    屏東執行分署10/7法拍 奧迪汽車、遠洋漁船大拍賣

    2025/10/02 18:17 記者羅欣貞／屏東報導
    2020年份出廠的深藍色1395cc奧迪AUDI小客車。（法務部行政執行署屏東分署提供）

    2020年份出廠的深藍色1395cc奧迪AUDI小客車。（法務部行政執行署屏東分署提供）

    法務部行政執行署屏東分署下週二（10月7日）將舉辦拍賣會，有一艘1992年進水、55噸的遠洋漁船，也有2020年份出廠、深藍色1395cc、11萬里程數的奧迪AUDI小客車，歡迎民眾踴躍投標。

    行政執行署屏東分署10月份123聯合拍賣會將於10月7日登場，首先上午10時30分在屏東分署拍賣室，將以喊價方式拍賣2020年份出廠，深藍色1395cc奧迪AUDI小客車，以及2014年份、1598CC的日產汽車LIVINA各一輛，機會難得，有興趣的民眾可把握機會。

    屏東分署表示，同日下午3時，將以投標方式拍賣遠洋漁船德鴻發號，總噸數55.65噸、淨噸數16.7噸、船長18.4公尺、總長27.7公尺，船質為玻璃纖維強化塑膠，主機為6缸柴油機1部，進水日期為1992年11月1日，漁業種類為鮪延繩釣。該案是義務人違反遠洋漁業條例所處的罰鍰，漁船的漁業執照換發期限為今年4月15日，拍定人須先繳清本案罰鍰約新臺幣603萬元及其他相關費用，才能辦理過戶登記。

    其他拍賣標的還有位於屏東市、霧台鄉、里港鄉、枋寮鄉、林邊鄉、萬巒鄉及恆春鎮等多筆不動產，相關拍賣訊息可至屏東分署官網查詢。

    屏東執行分署將於10月7日下午3時以投標方式拍賣遠洋漁船德鴻發號。（法務部行政執行署屏東分署提供）

    屏東執行分署將於10月7日下午3時以投標方式拍賣遠洋漁船德鴻發號。（法務部行政執行署屏東分署提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播