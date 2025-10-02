為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    彭振聲母喪 柯文哲聲請10/5參加告別式獲准

    2025/10/02 18:06 記者張文川／台北報導
    京華城案，柯文哲等人出庭，柯文哲在民眾黨主席黃國昌陪同下出庭。（記者王藝菘攝）

    京華城案，柯文哲等人出庭，柯文哲在民眾黨主席黃國昌陪同下出庭。（記者王藝菘攝）

    台北地院今天開庭審理京華城容積等弊案，今年7月初才慟失愛妻的台北市前副市長彭振聲，其母親也於日前過世，柯文哲的律師今當庭向法官提出聲請，請求讓柯於10月5日（週日）中午赴台北市立殯儀館場參加彭母的告別式，合議庭當庭評議後，裁准柯於當日中午得以「公開行程」方式出席告別式，不受日前交保裁定中關於接觸證人與被告的限制。

    今日傳喚共同被告、北市府前都發局長黃景茂作證，詰問完畢後，柯文哲舉手發言，在發言最後對民眾黨主席、立委黃國昌最近被控涉豢養狗仔隊、跟監政敵的議題，首度表態，柯說，司法不處理真正的弊案，只是打擊政敵，還傷及無辜，甚至追殺真正揭弊的人，「台灣再這樣下去只會完蛋」。

    柯文哲說，自從他獲交保後，總算有桌椅、燈光、電腦可以好好研究卷宗，他讀了黃景茂的偵訊筆錄逐字稿後，認為檢察官在偵訊時根本早已有預設立場，找人來編故事、講出符合檢方的版本。

    柯文哲說，黃景茂今天作證時一再強調「送研議不違法」，偵查時黃也這樣說，檢察官卻硬是把筆錄記載為「雖然知道違法，但仍依柯文哲的命令『奉交下』推進去都委會研議」，柯認為偵查檢察官是在「製造筆錄」混淆視聽，但黃景茂沒有配合招供，檢察官就說他「急著」送研議，證人轉成圖利罪被告，又製造一件冤獄。

    柯文哲說，司法是國家最後一道防線，檢察官不應勾結特定媒體，淪為政治打手、工具來迫害人民，黃景茂是做事認真、奉公守法的公務員，熟悉都市計畫法令，不會明知違法而為之，只因檢方要牽扯柯文哲，而被硬扣罪名起訴。

