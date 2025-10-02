表揚被害人保護工作有功人士 徐錫祥：照亮受創者前行道路

法務部次長徐錫祥（圖左八）與個人得獎者合影，肯定其長期奉獻與努力。（法務部提供）

法務部今日在國立台灣交響樂團演奏廳舉辦「114年表揚推展犯罪被害人保護工作有功人士及團體大會」，向18位長期奉獻的有功人士與團體表達敬意；法務部次長徐錫祥表示，司法除了嚴懲犯罪外，更要成為被害人療癒的力量、陪伴的依靠，這也是法務部推動溫暖有感柔性司法的核心精神，這18位有功人士與團體，正是那一盞盞燈火，照亮了受創被害人前行的道路。

徐錫祥指出，犯罪帶來的傷痛，不只是一時的創傷，而是深埋於生活與心靈的陰影。司法除了嚴懲犯罪外，更要成為被害人療癒的力量、陪伴的依靠；他並強調：「今天受表揚的18位有功人士與團體，正是那一盞盞燈火，照亮了受創被害人前行的道路。各位的身影，正是司法與台灣社會最美的風景。這份榮譽，不僅屬於你們自己，也屬於整個社會，因為你們讓正義更有人情味，讓希望能被看見」。

今年度18位受獎人，橫跨律師、心理師、書記官、醫師、警員、志工與檢察體系同仁，其中，受獎人士包含：犯保協會推薦的律師林帥孝及吳碧娟、諮商心理師楊淑珠、書記官兼任犯保分會會計秘書左婉媛、保護志工郭楨鴻、徐開國、蔡文芝、徐憶榕、衛生福利部推薦的醫師劉英國、警員姚家興、教育部推薦的諮商心理師陳劭旻、內政部警政署推薦員警郭有軒、陳淑華及張雅惠及檢察事務官蔡毓玲共15人。

團體部分包含：新北地檢署國民法官法專組、橋頭地檢署修復式司法小組及台大醫院雲林分院兒少保護中心；法務部指出，上述有功人士或團體或在法庭上伸張正義，或在心理層面陪伴復原，或透過資源媒合與行動守護弱勢，每一份心力，都是支撐馨生人重新站起來的重要推力。

