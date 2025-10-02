友人借住遭3度性侵！孫女持球棒對質 色阿公胡扯「喝醉不知道」

桃園市楊姓男子3度性侵孫女閨密，被依3罪判處應執行4年徒刑。（情境照）

桃園市楊姓男子無業在家，趁家中無人之際3度對來借住的孫女同學下手猥褻、乘機性交，孫女得知後氣得拿球棒找阿公對質，楊男曾道歉且被錄音，審理時卻矢口否認犯行，辯稱不知為何要道歉，他當時很醉，喝醉了不知道，也不記得有道歉，不過被害人及楊男孫女指證歷歷，並有多段受害過程錄音等證據，桃園地院法官依強制猥褻、乘機性交罪、乘機猥褻罪，判處楊男共應執行4年有期徒刑，可上訴。

據悉，被害人因與男友剛分手，才搬至與閨密同住，住處還有楊男、楊男妻子，平時楊妻外出工作，閨密工作時間不定，楊男則是無業在家，被害人指控，2023年6月間楊男趁家中無人之際，突然出手觸碰並撫摸她大腿，事隔1個多月，又連續趁她服用安眠藥熟睡之際，對她乘機性交、猥褻。

被害人表示，每次受害都有告訴同學，同學還曾拿球棒找阿公對質，後來她也選擇搬離，並有錄下受害過程及對質的內容。

楊男在案發後曾道歉，到了法院審理時卻矢口否認犯行，辯稱喝醉了不知道，甚至強調「被害人跟我孫女一樣大，我哪有可能有那種觀念」。

判決指出，被害人於偵訊、審理時說法一致，且有楊男孫女證詞及相關錄音，認為楊男所辯不足採信，審結依強制猥褻罪判處7月徒刑、乘機性交罪判處3年8月、乘機猥褻罪判處10月徒刑，共應執行4年徒刑。

