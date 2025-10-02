強化災防、偵查能力 警大115年成立災害防救學院

中央警察大學校長黃明昭。（內政部提供）

因應重大災情與新興犯罪科技所導致的偵辦困境，中央警察大學校長黃明昭今天在內政部部務會報會後記者會上表示，警大規劃設立「災害防救學院」、「科技偵查人工智慧模擬實驗室」，預計在116年到118年建置聲紋波形的比對系統，提供司法機關取得審判證據。

黃明昭表示，警察大學113至115年推動教學強化計畫，導入人工智慧、無人機等先進技術，並建置加密貨幣追蹤、數位證據分析及大數據偵查系統，以提升執法效率與偵查精準度。為延續成果並因應新型態治安挑戰，將持續精進智慧科技執法與安全防護教學量能，並加強化科技素養與應變能力的培育。

黃明昭指出，災害防救學院預計於115年10月底完成設立，這是國內第一個整合消防、防災的專責學院，將建立火場模擬與防救災科技應用，學院也將作為國際交流與區域的戰略角色，引進符合國際標準的防災專業認證體系等。他強調，防災學院不只是訓練專業人才，還延伸到社區、企業防災等面向。

黃明昭續指，第二個建置是「科技偵查人工智慧模擬實驗」，目的是應用當今生成式AI以及多代理人工智慧等前瞻技術，讓執法人員跟研發科技偵查工具的基地，提升警政單位面對新型態犯罪的即戰力。

他說明，目前實務單位都無法辨識數位聲紋，而警大的技術已經成熟，將在116年到118年建置聲紋波形的比對系統，只要擷取語音，80%以上可以確認是否符合某人的聲波、聲紋，未來會提供給司法機關取得審判證據。

