弘仁會少年持衝鋒槍掃射巨新當舖 新北警洩密給黑幫判刑

劉姓少年持衝鋒槍掃射巨新當舖。（翻攝資料照）

竹聯幫仁堂弘仁會與華山幫2023年在雙北街頭互相開槍，其中，弘仁會份子更光天化日於板橋四川路持衝鋒槍掃射當舖66槍，引起軒然大波。檢方追查發現，並非偵辦成員的海山警分局新海派出所警員歐文彬竟涉洩漏「案摘內容」、槍手供訴「早上四川路持衝鋒槍掃射的槍手，說槍是柏陽的（一名已過世的大哥）」及檢警搜索過程、扣案物品及共犯供述等偵查秘密給弘仁會成員，新北地院依刑法洩密罪，判處歐6月徒刑，緩刑2年，並向公庫支付15萬元。

檢方調查，2023年3月，弘仁會中和組一名少年所收詐欺款未上繳，而與介紹少年他加入中和組的華山幫產生糾紛，雙方在雙北街頭互相開槍，3月20日上午8時許，弘仁會劉姓少年還獨自搭計程車到華山幫據點巨新當舖外，持改造衝鋒槍對大門掃射，打光兩個彈匣，引起社會譁然。

請繼續往下閱讀...

檢方事後追查，4月20日，並非槍擊案承辦人員或支援人力的歐員，從不詳管道取得案件摘要後，竟涉轉傳給一名暱稱「林仁祥」者，輾轉流入弘仁會弘生組組長簡維佑手中，他傳訊給簡維佑：「X！早上四川路持衝鋒槍掃射的槍手，說槍是柏陽的」。

檢方查出，檢警4月23日至25日掃蕩同樣涉入槍擊案的弘仁會弘生組據點，怎料，歐竟傳訊給簡，洩漏搜索過程、扣案物品及共犯供述等偵查秘密。

檢方今年5月起訴歐員，以他身為警務人員，不知潔身自愛，竟將偵查訊息洩漏予幫派份子，案情非輕，請從輕量刑，並勿予緩刑諭知，以儆效尤。

法官審酌，歐員身為警務人員，知悉查緝犯罪、維護治安為其職責，本負有嚴守秘密義務，竟未能謹守分際，將所得知偵查中秘密資訊洩漏予他人，法治觀念顯有不足，應予非難，兼衡犯罪動機、目的、手段、所生危害程度、其於偵審程序中均坦認犯行，犯後態度尚可等因素，量處6個月徒刑，並考量他因一時失慮，致罹刑章，犯後坦承犯行，確有悔意，經此偵審教訓，當知所警惕而無再犯之虞，宣告緩刑。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法