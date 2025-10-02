為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    苗栗男子才出獄竟隨機砍人！ 2女童、1男受傷送醫

    2025/10/02 17:37 記者彭健禮／苗栗報導
    警方前往邱男住家圍捕，但邱男將利刃纏於手中，於客廳與警方對峙。（記者彭健禮攝）

    警方前往邱男住家圍捕，但邱男將利刃纏於手中，於客廳與警方對峙。（記者彭健禮攝）

    首次上稿：16:58
    更新時間：17:37（新增事發地點、警方說明）

    苗栗市中正路北苗地區一家超商，今天下午3點多，發生隨機砍人事件，已知3人受傷，其中包括2名國小女童。警方獲報趕往，查出兇嫌為家住超商後方社寮街的邱姓男子，前往其住家圍捕，但邱男將利刃纏於手中，於客廳與警方對峙，經警方力勸棄械不成，射擊2發電擊槍，將邱男壓制扭送帶回偵辦。

    3名傷者分別為50歲林姓男子，到院時意識清醒，右上腹及背部穿刺傷，目前檢查治療中。另，2名傷者分別為11歲丁姓女童，左胸穿刺傷、血胸，11歲徐姓女童，胸表淺傷，右手肘撕裂傷，皆意識清楚，醫院救治中。

    曾在超商刺殺4人才出獄

    據了解，兇嫌邱男與胞弟同住，2兄弟都沒結婚，父母也已過世，邱男已非第一次犯行， 2015年12月26日也在超商刺殺4人，最近才出獄，未料今天下午又再犯。

    轄區苗栗警分局表示，分局於今天下午3點46分許，接獲民眾報案苗栗市中正路北苗地區一家超商內，有一名男子持刀向無辜民眾攻擊，警方獲報趕赴現場，犯案男子已逃離，有1成年男子、2名女童受傷送醫。警方掌握犯案男子為家住後方社寮街的邱男，前往圍捕，邱男手纏利刃與警方對峙，經警發射電擊槍，於下午4點35分許將邱男壓制逮捕，全案依殺人未遂偵辦。

    邱男將利刃纏於手上。（記者彭健禮攝）

    邱男將利刃纏於手上。（記者彭健禮攝）

    警方射擊2發電擊槍，將邱男壓制扭送帶回偵辦。（記者彭健禮攝）

    警方射擊2發電擊槍，將邱男壓制扭送帶回偵辦。（記者彭健禮攝）

