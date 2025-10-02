嘉縣吳鳳廟古物失竊 4男子涉案起訴

嘉義地檢署。（資料照）

嘉義縣定古蹟中埔鄉社口村吳鳳廟今年5月27日半夜遭竊，百年供桌還有香爐、花瓶、燭台等文物一夕之間被搬空，警方循線追查出33歲楊姓男子等4人涉案，分別在苗栗縣民宅、台中市廢棄工廠倉庫追回失竊文物，嘉義地檢署依加重竊盜罪嫌起訴楊男等4人。

檢警調查，33歲楊姓男子向蕭姓中古車商購買1部廂型車，與另名25歲楊姓男子、20歲賴姓男子將車內座椅拆除，丟棄於嘉義縣中埔鄉八掌溪後庄排水水門旁，接著懸掛偽造車牌，將車開到中埔交流道附近停放。

請繼續往下閱讀...

檢警調查，5月27日凌晨2點多，楊、楊、賴等人找26歲蘇姓男子一起搭白牌計程車到中埔交流道，賴姓男子搭原車到台中開蘇姓男子的小貨車到雲林，等候其餘3人開之前停放的廂型車至吳鳳廟行竊，再於雲林縣接運得手的木製高腳點香台、墨香桌、銅型大香爐等物品，4人分頭將贓物藏匿於苗栗縣、台中市。

檢方認為，楊男等4人坦承犯行，犯結夥3人以上攜帶兇器侵入住宅竊盜、行使特種偽造文書、加重竊盜等罪嫌，予以起訴。其中蘇男因毒品案被判刑4月，今年5月27日易科罰金執行完畢，故意再犯此案，為累犯，請加重其刑。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法