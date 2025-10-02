為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    嘉縣吳鳳廟古物失竊 4男子涉案起訴

    2025/10/02 16:52 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義地檢署。（資料照）

    嘉義地檢署。（資料照）

    嘉義縣定古蹟中埔鄉社口村吳鳳廟今年5月27日半夜遭竊，百年供桌還有香爐、花瓶、燭台等文物一夕之間被搬空，警方循線追查出33歲楊姓男子等4人涉案，分別在苗栗縣民宅、台中市廢棄工廠倉庫追回失竊文物，嘉義地檢署依加重竊盜罪嫌起訴楊男等4人。

    檢警調查，33歲楊姓男子向蕭姓中古車商購買1部廂型車，與另名25歲楊姓男子、20歲賴姓男子將車內座椅拆除，丟棄於嘉義縣中埔鄉八掌溪後庄排水水門旁，接著懸掛偽造車牌，將車開到中埔交流道附近停放。

    檢警調查，5月27日凌晨2點多，楊、楊、賴等人找26歲蘇姓男子一起搭白牌計程車到中埔交流道，賴姓男子搭原車到台中開蘇姓男子的小貨車到雲林，等候其餘3人開之前停放的廂型車至吳鳳廟行竊，再於雲林縣接運得手的木製高腳點香台、墨香桌、銅型大香爐等物品，4人分頭將贓物藏匿於苗栗縣、台中市。

    檢方認為，楊男等4人坦承犯行，犯結夥3人以上攜帶兇器侵入住宅竊盜、行使特種偽造文書、加重竊盜等罪嫌，予以起訴。其中蘇男因毒品案被判刑4月，今年5月27日易科罰金執行完畢，故意再犯此案，為累犯，請加重其刑。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播