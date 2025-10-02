為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    女律師控遭呂秋遠「逼墮胎、離職」求償100萬 雙方調解告吹

    2025/10/02 16:20 記者劉詠韻／台北報導
    林沄蓁結束調解庭後接受採訪，指今日出庭是針對呂秋遠涉嫌對她懷孕歧視所提民事求償訴訟進行調解，但雙方未能達成共識。（記者劉詠韻攝）

    曾為呂秋遠事務所的實習律師林沄蓁，去年與呂秋遠交往發生關係，懷孕後卻遭對方逼迫墮胎、離職，台北市政府勞動局接獲申訴後，依違反性平工作法對宇達經貿法律事務所開罰30萬元。此外，林沄蓁並提起民事訴訟求償100萬元，今於台北地方法院進行調解程序，呂秋遠則委任律師出庭；林受訪表示，呂秋遠仍不承認有對懷孕做出歧視行為，雙方最終未能達成共識。

    林沄蓁結束調解庭後接受採訪，指今日出庭是針對呂秋遠涉嫌對她懷孕歧視所提民事求償訴訟進行調解，但雙方未能達成共識，法院定於11月中旬再度開庭審理。

    林沄蓁說，呂秋遠至今仍不承認有對懷孕做出歧視行為，因此針對勞動局認定，提起訴願。她認為，自身工作權、女性生育自主權受到侵害，此部分相當重要，然而呂所委任的律師卻對此否認，並主張此不屬懷孕歧視。

    她表示，自己在2023年間與呂秋遠交往並發生關係，懷孕後卻被要求墮胎，甚至在孕期遭逼迫離職。孩子出生後，她另行提起請求認領子女之訴，但法院認為呂秋遠已經主動認領並完成戶籍登記，遂駁回其訴。

