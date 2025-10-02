涉跟騷「浪Live」女直播主 男粉絲起訴

新北地檢署。（資料照）

鍾姓男子是「浪Live」直播平台一名女直播主的粉絲，時常在直播時打賞仰慕的女直播主禮物，怎料，今年4月11至13日間，他除涉嫌跟蹤尾隨女直播主外，還透過社群媒體IG傳送騷擾訊息如，被害者不堪其擾報警處理，新北地檢署依違反跟蹤騷擾法起訴鍾男。

檢警調查，鍾男是因被害者經營網路社群及「浪Live」平台直播而成為粉絲，並多次在被害者使用「浪Live」平台直播時打賞禮物。

檢方查出，今年4月11日傍晚，鍾男竟開始跟蹤被害者，他當時前往台北南港展覽館女方擔任展場女模的工作地點，自女方結束工作後便一路尾隨、跟蹤至北市信義區的捷運101站；當天6時和10時許，又以IG傳送「難道要我用非正常手段排解我們之間的冰點嗎？」、「那麼我會好好運用我的專業，讓妳自己來找我的」等文字訊息騷擾。

之後2天，鍾男持續不斷傳送訊息，揚言要將女方資訊廣為PO在各大情色論壇、酒店、夜店、按摩、AV拍攝等行業，還說「不然會持續性的讓妳知道什麼叫真心被踐踏的報復」。

直播主不堪其擾報警處理，鍾男到案時，對於自己所作所為均坦承，卻辯稱自己「只是想跟她說幾句話」，檢察官則認為，鍾男言行雖尚不至構成恐嚇罪，但已使人心生畏怖，且影響該直播主日常生活或社會活動，將他起訴。

