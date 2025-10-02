悲！暨南大學僑生機車雙載自撞 1死1傷

暨大王姓印尼僑生的白色機車、右半邊嚴重毀損。（民眾提供）

國立暨南國際大學聯外道路，昨日發生死亡車禍，就讀大三的印尼僑生騎機車載同學外出，疑似自撞路燈桿傷重不治，後載同學輕傷住院，校方協助處理後事和聯絡其印尼家人，也開會研商降低學生騎機車機會的對策，包括：增加校內打工機會減少外出打工、宣導騎車安全、客運收班後時段研擬校內小巴接送。

今年20歲的暨大王姓印尼僑生，昨日下午1時多，搭載同學外出，在學校聯絡道路疑似自撞路燈桿，燈桿的底座有明顯磨擦的痕跡，而地上有機車殘骸和安全帽，救護人員接獲報案後趕至，王姓學生已無生命徵象左胸有穿刺傷，急救仍宣告不治。校方表示，王姓僑生與祖母住一起，擔心祖母受不了打擊，已聯絡其家人趕來台灣處理。

該起暨大僑生發生死亡車禍後，處理該事故的桃米派出所長陳意松，今天在臉書貼出寫給暨大學生的一封信，信中強調，填寫死亡報告的每個字，都像承載著一個家庭難以承受的破碎，生命只有一次，沒有重來的機會，每一次的催油門加速，都伴隨風險的增加，鄭重呼籲暨大學生專注騎乘、遵守速限慢行優先、注意身體狀況，請同學們彼此提醒，為自己的安全負責，也為同伴的安全把關。

暨大主秘古明哲則指出，學校緊急開會針對降低學生外出危險商討對策，已加強宣導騎機車的安全觀念和技巧；另外因有部分經濟弱勢學生會外出打工，學校將以願景計畫的捐款，多設校內打工機會，減少學生騎機車外出打工機會。此名，由於埔里大眾運輸工具少，客運班次固定，校方研擬必要時，將校友捐贈的九人座小巴，在客運收班時段載送學生出入。

王姓僑生的機車殘骸散落在道路人行道，安全帽也在地上。（民眾提供）

機車嚴重撞擊，機車外殼和擋風鏡掉落。（民眾提供）

王姓印尼僑生發生車禍就在出學校不久的聯絡道路上。（民眾提供）

桃米派出所長陳意松臉書貼出寫給暨大學生的一封信，語重心長提醒學生注意騎車安全。，學校已廣發給學生。（圖擷自臉書）

