電影情節真實上演！地檢署拘留室互換身分 詐騙女車手差點免坐牢

詐欺女車手通緝被逮，竟在地檢署拘留室與女囚互換身分差點躲過牢獄之災。（記者黃佳琳攝）

31歲潘姓女子涉毀損案被判拘役10天，她未到案執行被發布通緝，潘女在高雄落網後，被送至高雄地檢署等候移送至新北地檢署，她在雄檢拘留室裡與40歲吳姓詐騙女車手同處一室，吳女提議兩人互換身分，由吳女先假冒潘女身分繳納1萬元罰金，等吳女離開地檢署後，潘女再恢復身分，屆時吳女會再出面幫潘女繳罰金，所幸法警即時發現，在吳女步出地檢署時查覺逮人，吳、潘兩人被檢方依脫逃罪起訴。

檢方指出，2023年1月，潘姓女子因與胞姊發生衝突，潘女拿美工刀割破姊姊的機車座墊，再把機車置物箱裡的雨衣及手套丟棄在新北市永和區某垃圾子母車內，姊姊不滿報警，潘女被依毀損罪判拘役10天，得易科1萬元罰金；但潘女無力繳罰金也沒有去執行，被新北地檢署發布通緝後，今年8月17日在高雄落網，被警方帶至雄檢後，準備解送至新北地檢署歸案。

請繼續往下閱讀...

潘女在雄檢檢拘留室裡，與40歲吳姓詐騙女車手同處一室，而吳姓女車手也因詐欺案被判刑1年4月未到案執行，被苗栗地檢署發布通緝被逮獲；吳女得知潘女僅因付不出1萬元罰金就被通緝，竟提議要和吳女互換身分，由她假冒吳女，先替吳女繳納1萬元罰金，等她離開地檢署後，潘女再恢復身分，屆時吳女會再出面幫潘女繳罰金。

潘女同意後，兩人先在拘留室裡互換衣服，潘女再拿吳女的身分證，向法警表示已籌到1萬元罰金，法警帶潘女去辦保，潘女繳完罰金正準備離開地檢署時，被其他法警查覺有異，當場攔阻並識破身分；檢方偵訊時，潘、吳兩女坦承犯行，被檢方依脫逃罪起訴。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法