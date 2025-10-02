台2線貢寮路段石粉袋掉落宛如雪地 警方開罰司機

楊姓男子今天午後駕車滿載工業用無毒石粉，行經台2線78.4公里貢寮區路段時，疑未綁好一袋袋石粉，石粉包掉落破裂，致粉狀石粉隨風飄散污染道路。（記者林嘉東翻攝）

楊姓男子今天（2日）午後駕車載運工業用無毒石粉，行經台2線78.4公里貢寮區路段時，疑未綑綁好貨物，一袋袋石粉掉落破裂，致石粉隨風飄散污 染道路，整條路頓時白茫茫一片，彷彿行經雪地般；警方獲報到場實施交通管制，並對楊男依違反道路交通管理處罰條例開罰。

新北市瑞芳警分局今天下午12時26分獲報，新北市台2線78.4公里處貢寮區路段（基隆往宜蘭方向）整條道路滿布白色粉末，行經車輛輾壓白色粉末，揚起白色粉塵隨風飄散，彷彿行經雪地般。警方趕抵查出，原來是27歲楊姓男子駕駛貨運曳引車，搭載的一 袋袋白色石粉掉落路面後破裂，袋內白色石粉包洩出，污染路面；警方趕緊實施交管，交通未因此中斷。

警方疏導車流同時，通報公路局基隆工務段派員協助清除白色粉末，並對楊男未捆綁好載運貨物，致石粉掉落路面污染路面，依違反道路交通管理處罰條例開罰。

石粉包掉落破裂污染道路，整條路頓時白茫茫一片，讓駕駛人彷彿行經雪地般，警方通報公路局人員協助清除中。（記者林嘉東翻攝）

