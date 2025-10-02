為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    見警急掉頭！ 違規騎士脫口：身上有「東西」當然要跑

    2025/10/02 15:42 記者王捷／台南報導
    警方查獲黃姓男子丟棄的海洛因，藏在路旁植栽邊縫隙，當場起出重逾20公克海洛因毒品。（民眾提供）

    警方查獲黃姓男子丟棄的海洛因，藏在路旁植栽邊縫隙，當場起出重逾20公克海洛因毒品。（民眾提供）

    台南警五分局今凌晨巡邏時，發現黃姓騎士見警車立刻迴轉，員警終於攔下他，氣問幹嘛要跑？剛剛丟的是什麼？豈料黃姓男子竟脫口而出，身上有「東西」當然要跑，結果被查出丟出20公克海洛因，訊後將他依法移送。

    今天凌晨，警備隊副隊長蘇敬修與開元派出所警員王品哲執勤時，發現黃男騎車見到警車就違規迴轉，到東豐路與長榮路口時，還闖紅燈右轉並丟下一包不明物品。

    員警立即將他攔下盤查，他見狀坦承物品就是毒品海洛因。警方隨即帶他回到現場，查扣毛重20餘公克的毒品一包。

    依照警方實務經驗，一般施用海洛因者隨身攜帶的多為1至2公克，用量不會過大，但黃男卻持有20公克之多，數量明顯超出一般「自用」範圍。

    據附近街友指出，黃男沒有固定工作，生活困頓「有一餐沒一餐」，自稱毒品是自己要注射。警方認為說法仍有疑點，但部分細節涉及偵查不公開不便對外說明，僅強調會持續追查來源，以釐清是否另有其他管道。

    此外，警方也提醒，駕駛人若在交通違規時拒檢或逃逸，依道路交通管理處罰條例第60條，可處1萬元以上3萬元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照6個月。若施用毒品後仍駕車，除觸犯刑責外，亦將依同條例第35條舉發，處3萬元以上12萬元以下罰鍰，吊扣駕駛執照1年至2年，另吊扣車牌2年。

