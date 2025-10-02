沈慶京請托放寬京華城容積率？ 黃景茂否認：當時還不認識他

台北市都發局前局長黃景茂出庭證稱，他當時並不認識沈慶京，他並重申其任內依都市計畫法、程序審查京華城案。（記者王藝菘攝）

台北地方法院今續審京華城弊案，傳喚共同被告、台北市前都發局長黃景茂出庭作證。庭上，威京集團主席沈慶京的委任律師蘇振文聚焦兩大重點追問，其一，沈慶京是否曾親自向黃景茂請託，要求放寬京華城容積率；其二，檢察官在起訴過程中是否提出黃景茂收受金錢的不法證據。黃景茂回應，他當時並不認識沈慶京，並重申其任內依都市計畫法、程序審查京華城案，若當初認為有問題，絕不會簽准放行。

詰問開始前，律師蘇振文要求坐在證人席的黃景茂轉身，以便觀察表情。黃景茂表示，他任內擔任都發局長共2年1個月，期間沒有任何同仁向他告知相關事宜，包括彭振聲、林欽榮也不知情；刑事訴訟法案件需經研議程序，研議即研究效果，具法令效益。

黃景茂指出，他當時認定京華城容積率無問題才會蓋章通過，始終不認有任何違法，遭控違法僅是檢察官的個人見解。他補充，容積率的核定由都委會決定，並無個人法律依據；細部計劃與主要計劃差異，主要在於都更法第15條、22條規範土地使用及容積率。

針對先前偵訊中關於京華城公司取得平方米數值的提問，黃景茂表示，當時答得太快，但依都市計畫學規範，容積率上限為560%，如需增加則視容積移轉及容積獎勵，分別上限30%、上限20%。

蘇振文追問若南松山區未能開發，如何促進？黃景茂說，一個新的設計才能帶動發展，唯有大範圍開發，才有正面效果。

當被問及檢察官是否提出收錢證據時，黃景茂回答「沒有」。蘇振文進一步問是否覺得被糟蹋，黃則表示，自己任公務員45年，始終奉公守法，不知如何形容此情況。

最後，蘇振文問及沈慶京是否曾當面請托容積率，黃景茂明確否認，並稱當時甚至不認識沈慶京。他強調，如果京華城容積率違法，自己絕不會簽章放行。

