擁有一技之長！ 矯正署勵志中學9學生考取理髮證照

弘光科大美髮造型設計系助理教授陳佳惠到勵志中學授課。（圖由弘光科大提供）

教育不是萬能，卻有無限可能！在法官建議下，法務部矯正署勵志中學和弘光科大合作，在勵志中學開辦男子理髮丙級考照輔導班。2校參與開班師長得知9名學員全部通過男子理髮丙級證照考試，希望擁有一技之長謀生能力，可以幫助學生未來走回常軌。

勵志中學表示，開辦這個班需要非常大的勇氣與突破，矯正學校課程器具需要掛鐵鍊以防萬一，直接讓學生拿著剪刀上課，校方、老師承受很大的壓力及風險。幸好9名學員深知機會得來不易，很爭氣、很惜福，用全部通過丙級證照考試，回報法官、老師們的盼望與信任。

弘光科大推廣教育中心主任曹皓雯指出，依據丙級考照內容，設計安排了7天課程，包含傳統式全往後髮型、傳統式左邊分髮型、自然分線髮型剪髮及吹風成型、白染黑染髮、指定髮型大平頭、衛生消毒、模擬考，每天上課6小時，由美髮造型設計系助理教授陳佳惠到勵志中學授課。

陳佳惠說，這是她教學生涯中最感動的一刻，勵志中學第一次開辦男子理髮丙級考照輔導班，教室及設備從簡，弘光師生熱心贊助假人頭減少耗材支出，但這些學生不像一般學生可以用手機拍照起來反覆觀看及練習，也不可能自行抽空到教室練習，示範時只好一再叮嚀要把每個步驟深深記在腦海裡，以便在腦海中複習，甚至空手練習。

陳佳惠指出，有些學生技法甚至已達到乙級證照的水準，但沒想到能全數通過，希望學到這個技術能夠幫助他們未來回歸社會，她也願意協助介紹工作。

