為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    擁有一技之長！ 矯正署勵志中學9學生考取理髮證照

    2025/10/02 14:26 記者張軒哲／台中報導
    弘光科大美髮造型設計系助理教授陳佳惠到勵志中學授課。（圖由弘光科大提供）

    弘光科大美髮造型設計系助理教授陳佳惠到勵志中學授課。（圖由弘光科大提供）

    教育不是萬能，卻有無限可能！在法官建議下，法務部矯正署勵志中學和弘光科大合作，在勵志中學開辦男子理髮丙級考照輔導班。2校參與開班師長得知9名學員全部通過男子理髮丙級證照考試，希望擁有一技之長謀生能力，可以幫助學生未來走回常軌。

    勵志中學表示，開辦這個班需要非常大的勇氣與突破，矯正學校課程器具需要掛鐵鍊以防萬一，直接讓學生拿著剪刀上課，校方、老師承受很大的壓力及風險。幸好9名學員深知機會得來不易，很爭氣、很惜福，用全部通過丙級證照考試，回報法官、老師們的盼望與信任。

    弘光科大推廣教育中心主任曹皓雯指出，依據丙級考照內容，設計安排了7天課程，包含傳統式全往後髮型、傳統式左邊分髮型、自然分線髮型剪髮及吹風成型、白染黑染髮、指定髮型大平頭、衛生消毒、模擬考，每天上課6小時，由美髮造型設計系助理教授陳佳惠到勵志中學授課。

    陳佳惠說，這是她教學生涯中最感動的一刻，勵志中學第一次開辦男子理髮丙級考照輔導班，教室及設備從簡，弘光師生熱心贊助假人頭減少耗材支出，但這些學生不像一般學生可以用手機拍照起來反覆觀看及練習，也不可能自行抽空到教室練習，示範時只好一再叮嚀要把每個步驟深深記在腦海裡，以便在腦海中複習，甚至空手練習。

    陳佳惠指出，有些學生技法甚至已達到乙級證照的水準，但沒想到能全數通過，希望學到這個技術能夠幫助他們未來回歸社會，她也願意協助介紹工作。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播