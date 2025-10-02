拍住宿生裸照犯7年以上重罪 管理員「1原因」無罪

台中某學校江姓管理員，因男同學洗澡玩水拍下裸體照，被依反兒童及少年性剝削防制條例起訴，台中地院審理認為只是管教學生，且非猥褻照，判決無罪。（記者陳建志攝）

台中某學校宿舍管理員，2022年因一名男學生洗澡時拿蓮蓬頭玩水亂噴，經勸阻也不聽，拿手機拍下裸體照，被依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴，所犯是7年以上重罪，江男在法院審理時喊冤，強調拍照只是要嚇阻他繼續潑水；台中地院審理，認為江男是為了管教學生，非為滿足權力慾望，且拍攝的照片也非猥褻照，判決無罪，可上訴。

台中某學校江姓宿舍管理員，2022年3月某日，因一名男學生在宿舍浴室洗澡時，拿水噴其他同學，擅自打開浴室門，持手機對全身赤裸正在洗澡的男學生拍照，被依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴，所犯法條是7年以上重罪。

江姓管理員在審理時，坦承有拿手機對正在洗澡的男學生拍照，但否認有違反兒童及少年性剝削防制條例的犯行，強調當時這名男同學在潑水，因該名學生是聽障學生，而自己不太會手語，如果男學生一直噴水，會導致其他學生滑倒。

因之前曾在辦公室詢問同事，若遇到學生講不聽的情況要如何處置，有其他同事說可以留下拍照證據再給班導師處理，因此才會對男學生拍照，只是為了嚇阻他繼續潑水。

法官傳當時在場的男學生學長證實，在管理員拍照前，他已在浴室玩水，拿著蓮蓬頭把水噴到別人的隔間，也有噴到他，且制止無效，才會去找管理員；詢問男學生的導師，也證實男學生有在浴室洗澡玩水的習慣。

法官認為，江男拍攝本案照片的目的是為了管教學生，非為滿足其權力慾望，且男同學遭拍攝部位亦非身體隱私部位，而與性無關，與「性剝削」定義不符，因此難以認定有何違反兒童及少年性剝削防制條例的主觀犯意。

法官並認為，江男所拍照片，一張為男學生穿著內褲，僅未穿著上衣，與一般於游泳池穿著泳褲游泳的男童穿著相仿；另一張未穿著任何衣物，而以雙手遮掩其性器、雙腳盤腿坐在地上，並無法看見其性器，並非猥褻行為的照片，因此判他無罪。

至於，成年人無故以照相竊錄他人身體隱私部位罪嫌，因男學生和父親已撤回告訴，法官也諭知不受理。

