為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    發一則詐騙簡訊賺5元 男狂發海撈50萬元GG了

    2025/10/02 14:25 記者黃佳琳／高雄報導
    詐騙集團用釣魚簡訊，害31人上當被騙走150萬元。（記者黃佳琳翻攝）

    詐騙集團用釣魚簡訊，害31人上當被騙走150萬元。（記者黃佳琳翻攝）

    25歲周姓男子與境外共犯組成信用卡盜刷詐欺集團，周男負責在台灣發送釣魚簡訊，他假冒台電、台水或監理站名義催繳欠款或罰單，民眾誤信點擊進入假網頁，輸入信用卡等資料後就被盜刷，初估有31人被騙走150萬元；刑事警察局南部詐欺偵查中心循線追查，陸續逮捕周嫌及負責發送簡訊陳姓共犯等14人到案，依違反刑法詐欺等罪送辦。

    南打指出，近日有多位民眾報案，指稱收到台電、台灣自來水公司、監理機關及台灣大哥大等公司傳來的簡訊，告知有欠款需繳納，簡訊中還附上一串網址，民眾點擊進入偽造的官方網頁，依照指示輸入個人信用卡資料及驗證碼，隨後信用卡立即遭盜刷，從去年12月至今年8月，統計有31名被害人，遭盜刷總金額超過150萬元。

    經檢警追查後發現，家住台東的周姓男子與境外共犯合作，他先是提供門號給境外共犯，但賺得不多，後來透過社群網路以每門號5000元收購或租借人頭門號，再招募手下幫忙發送簡訊，透過自行研發的簡訊APP，與境外共犯共同遠端操控手機發送大量釣魚簡訊，只要成功發送一則簡訊就可抽5塊，粗估已傳出10萬則，不法獲利約50萬元。

    警方報請台東及彰化地方檢察署指揮偵辦，循線前往周男住處逮人時，他在睡夢中被逮，另緝獲負責發送簡訊陳姓共犯等13人，全案扣押11支手機、電腦主機、6張SIM卡、4本郵政存簿、2張金融卡、3張人頭證件、玩具槍、毒品愷他命及贓款1萬7800元等，訊後依詐欺、組織犯罪防制條例等罪送辦。

    詐騙集團用釣魚簡訊，害31人上當被騙走150萬元。（記者黃佳琳翻攝）

    詐騙集團用釣魚簡訊，害31人上當被騙走150萬元。（記者黃佳琳翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播