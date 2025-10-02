發一則詐騙簡訊賺5元 男狂發海撈50萬元GG了

詐騙集團用釣魚簡訊，害31人上當被騙走150萬元。（記者黃佳琳翻攝）

25歲周姓男子與境外共犯組成信用卡盜刷詐欺集團，周男負責在台灣發送釣魚簡訊，他假冒台電、台水或監理站名義催繳欠款或罰單，民眾誤信點擊進入假網頁，輸入信用卡等資料後就被盜刷，初估有31人被騙走150萬元；刑事警察局南部詐欺偵查中心循線追查，陸續逮捕周嫌及負責發送簡訊陳姓共犯等14人到案，依違反刑法詐欺等罪送辦。

南打指出，近日有多位民眾報案，指稱收到台電、台灣自來水公司、監理機關及台灣大哥大等公司傳來的簡訊，告知有欠款需繳納，簡訊中還附上一串網址，民眾點擊進入偽造的官方網頁，依照指示輸入個人信用卡資料及驗證碼，隨後信用卡立即遭盜刷，從去年12月至今年8月，統計有31名被害人，遭盜刷總金額超過150萬元。

經檢警追查後發現，家住台東的周姓男子與境外共犯合作，他先是提供門號給境外共犯，但賺得不多，後來透過社群網路以每門號5000元收購或租借人頭門號，再招募手下幫忙發送簡訊，透過自行研發的簡訊APP，與境外共犯共同遠端操控手機發送大量釣魚簡訊，只要成功發送一則簡訊就可抽5塊，粗估已傳出10萬則，不法獲利約50萬元。

警方報請台東及彰化地方檢察署指揮偵辦，循線前往周男住處逮人時，他在睡夢中被逮，另緝獲負責發送簡訊陳姓共犯等13人，全案扣押11支手機、電腦主機、6張SIM卡、4本郵政存簿、2張金融卡、3張人頭證件、玩具槍、毒品愷他命及贓款1萬7800元等，訊後依詐欺、組織犯罪防制條例等罪送辦。

詐騙集團用釣魚簡訊，害31人上當被騙走150萬元。（記者黃佳琳翻攝）

