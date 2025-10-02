為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    「女女性愛」成人影音平台放送性侵片……殘暴犯行曝光

    2025/10/02 15:15 記者楊國文／台北報導
    張姓女家事達人不滿女友人欺騙她，竟凌虐性侵她，並將性侵過程上傳亞洲最大成人影音平台供會員購買牟利，高等法院今判張女4年徒刑。（記者楊國文攝）

    張姓女家事達人不滿女友人欺騙她，竟凌虐性侵她，並將性侵過程上傳亞洲最大成人影音平台供會員購買牟利，高等法院今判張女4年徒刑。（記者楊國文攝）

    張姓女家事達人不滿女性友人欺騙她，竟在租屋處以皮帶綑住對方雙手、以布塞住嘴巴性侵得逞，還拍下標示「女女、今晚我在上面」等影片，上傳亞洲最大成人影音平台供會員購買牟利，一審依強制性交罪判張女3年6月徒刑，檢方、張女均不服上訴；高等法院審理認定張女犯罪手段殘暴，加重改判4年徒刑。

    判決指出，張女2018年因從事到府打掃工作，結識女被害人，因不滿對方曾欺騙她，張女和被害人返回她位於北市大安區住處後，竟將被害人綑綁、以布塞嘴並扒光衣物，強制性交得逞。

    張女性侵過程中，還以錄影方式拍下影片，標示「女女、今晚我在上面」、「女女、舔女生腳趾好性奮（性興奮）」等不雅字眼的4部影片，上傳亞洲最大成人影音平台，供會員購買牟利。被害人不甘受辱提告。

    一審依強制性交罪，判張女3年6月徒刑。檢方認為判刑過輕，提起上訴；張女亦不服判決上訴，請求輕判。

    高等法院審理言，張女與被害人原為朋友關係，竟利用對方信任，不顧情誼，強制性交得逞，還拍性影像上傳成人平台營利，犯罪手段殘暴，改判4年徒刑，可上訴。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播