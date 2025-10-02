「女女性愛」成人影音平台放送性侵片……殘暴犯行曝光

張姓女家事達人不滿女友人欺騙她，竟凌虐性侵她，並將性侵過程上傳亞洲最大成人影音平台供會員購買牟利，高等法院今判張女4年徒刑。（記者楊國文攝）

張姓女家事達人不滿女性友人欺騙她，竟在租屋處以皮帶綑住對方雙手、以布塞住嘴巴性侵得逞，還拍下標示「女女、今晚我在上面」等影片，上傳亞洲最大成人影音平台供會員購買牟利，一審依強制性交罪判張女3年6月徒刑，檢方、張女均不服上訴；高等法院審理認定張女犯罪手段殘暴，加重改判4年徒刑。

判決指出，張女2018年因從事到府打掃工作，結識女被害人，因不滿對方曾欺騙她，張女和被害人返回她位於北市大安區住處後，竟將被害人綑綁、以布塞嘴並扒光衣物，強制性交得逞。

請繼續往下閱讀...

張女性侵過程中，還以錄影方式拍下影片，標示「女女、今晚我在上面」、「女女、舔女生腳趾好性奮（性興奮）」等不雅字眼的4部影片，上傳亞洲最大成人影音平台，供會員購買牟利。被害人不甘受辱提告。

一審依強制性交罪，判張女3年6月徒刑。檢方認為判刑過輕，提起上訴；張女亦不服判決上訴，請求輕判。

高等法院審理言，張女與被害人原為朋友關係，竟利用對方信任，不顧情誼，強制性交得逞，還拍性影像上傳成人平台營利，犯罪手段殘暴，改判4年徒刑，可上訴。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法