    社會

    集氣！923光復洪災仍6人失聯 消防局持續開挖尋找

    2025/10/02 13:59 記者王錦義／花蓮報導
    佛祖街最靠近堤防的砂石場黃姓老闆娘失聯，現場砂石淤積約四米高，「竹北吊車大王」啟德胡董派出大噸位的怪手，跟建橋營造的怪手志工持續挖掘（記者王錦義攝）

    佛祖街最靠近堤防的砂石場黃姓老闆娘失聯，現場砂石淤積約四米高，「竹北吊車大王」啟德胡董派出大噸位的怪手，跟建橋營造的怪手志工持續挖掘（記者王錦義攝）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決造成923光復大淹水，根據花蓮縣災害應變中心已造成18人罹難、6人失聯及121人受傷，花蓮縣消防局以及國軍仍持續在報案地點、下游花蓮溪沿岸搜尋可疑對象，其中位於佛祖街最靠近堤防的砂石場黃姓老闆娘失聯，現場砂石淤積約4米高，「竹北吊車大王」啟德胡董派出大噸位的怪手，跟建橋營造的怪手志工持續挖掘，希望可以幫助家屬找到失聯者。

    縣議會議長張峻說，23日大水來的時候，老闆娘就曾打電話出來求救，但那時候佛祖街已經全都是水，根本沒有辦法進去，還勸她往高處爬，結果再打回去時就只聽到她在大叫之後就失去聯絡。

    員工則流眼淚說，當天一早老闆娘還提醒大家要注意安全，廠區一切ok，混泥土預拌車也都開到保安寺避難，她是一個好老闆，很照顧員工又熱善好施，希望趕快找到人。

    佛祖街最靠近堤防的砂石場黃姓老闆娘失聯，現場砂石淤積約四米高，「竹北吊車大王」啟德胡董派出大噸位的怪手，跟建橋營造的怪手志工持續挖掘（記者王錦義攝）

    佛祖街最靠近堤防的砂石場黃姓老闆娘失聯，現場砂石淤積約四米高，「竹北吊車大王」啟德胡董派出大噸位的怪手，跟建橋營造的怪手志工持續挖掘（記者王錦義攝）

    花蓮縣消防局持續尋找失聯者。（花蓮義消蔡哲文提供）

    花蓮縣消防局持續尋找失聯者。（花蓮義消蔡哲文提供）

    花蓮縣消防局持續尋找失聯者。（花蓮義消蔡哲文提供）

    花蓮縣消防局持續尋找失聯者。（花蓮義消蔡哲文提供）

    佛祖街最靠近堤防的砂石場黃姓老闆娘失聯，現場砂石淤積約四米高，「竹北吊車大王」啟德胡董派出大噸位的怪手，跟建橋營造的怪手志工持續挖掘。（啟德提供）

    佛祖街最靠近堤防的砂石場黃姓老闆娘失聯，現場砂石淤積約四米高，「竹北吊車大王」啟德胡董派出大噸位的怪手，跟建橋營造的怪手志工持續挖掘。（啟德提供）

