長髮女遊客遺落背包在長髮公主燈塔 警接獲報案火速尋獲

白沙講美長髮公主燈塔，是著名打卡景點。（白沙警分局提供）

澎湖國家風景區管理處舉辦的澎湖跳島101K自行車活動，今年計有來自國內、外近700位車友熱鬧開騎，遊覽最美麗海灣風光，並品嚐海鮮粥、南瓜米粉等在地特色美食，體會澎湖秋冬風景，但悠閒之旅仍傳出粗心遊客，顧著欣賞美景、專心比賽之餘遺失背包，所幸警方及時伸出援手，火速找回背包。

白沙警分局講美派出所表示，比賽當日下午3時許接獲民眾報案，指稱有背包遺留在「講美長髮公主燈塔」觀光景點，警員陳志斌獲報後，立即趕往現場展開搜尋，很快在燈塔附近發現，並聯繫失主陳小姐到所，確認是自己遺失背包無誤後領回。

陳小姐告知警方是從台中來澎湖參加「澎湖跳島101K自行車活動」，沿途行經網美打卡景點「講美長髮公主燈塔」，因風景太美將背包卸下拍照後，急忙繼續參賽，大意將後背包遺留在現場，完賽後才驚覺背包不見了，陳小姐非常感謝警方的協助，讓她找回失物，為這趟旅途增添許多溫暖。

白沙警分局接獲報案後，立即趕往現場尋獲背包。（白沙警分局提供）

