智能障礙女被當搖錢樹！買手機變貸款買車 身揹百萬債務

做中古車買賣的李男，花21萬元從同業買到一部事故中古車，一轉手就以49萬元的價格賣給在工廠擔任清潔工的蘇女，最扯的是蘇女沒有駕照，也沒有購車意願，結果在李男欺騙下簽了一大堆買賣契約，她完全不知自己的人頭被李男拿去購車和貸款，也沒有拿到車。蘇女2個月後接到E-tag高速公路繳費通知單，才知道自己名下有一部車，並有94萬元的車貸和15萬元的欠款。聯手詐騙蘇女的李男、彭男分別被判1年10月、1年6月徒刑。

這起荒謬的車貸案受害人蘇女是一名中度智能障礙者，她原本想買手機，透過臉書廣告得知可以分期貸款，輾轉找上做中古車業務的李男。李見蘇女心智障礙，辨識能力不足，便對她施以詐術買車。

判決書指出，李男將蘇女約在彰化市某超商簽署汽車買賣契約，買賣標的是一部價值49萬元的中古車，而這部車是他日前以21萬元從同業購得的事故修理車，李男騙蘇女在買賣契約上簽字，並利用蘇女的人頭向汽車融資公司貸得34萬元，尚差15萬元，由李男找來做汽車融資業務的彭男，彭用蘇女名下的新車，向某銀行貸得50萬元個人信用貸款及額度型貸款（限3個月內繳清），彭男取得蘇女的提款卡，領走19萬元。

判決書指出，蘇女沒有汽車駕照，也無購車意願，只因心智能力不足，被李駿騏和彭少甫騙走身分證件和金融帳戶，李、彭分別獲得34萬元、19萬元的的不法所得。

法官表示，蘇女從小就有癲癇及智能障礙，由祖父母辛茹苦扶養長大，被告2人卻不思循正當途徑獲取財物，竟因貪圖不法利益，利用蘇女中度智能障礙致辨識能力不足，使其辦理汽車貸款、簽發本票、辦理信用貸款等，進而取得撥貸款項、債權利益，或持提款卡盜領告訴人帳戶內之款項，並致揹負鉅額本金及利息之債務，被告2人行為甚為惡劣，並對告訴人之財產安全、社會治安與經濟秩序之危害甚鉅，亦對金融交易秩序及告訴人信用業已構成相當之危害，因此判處李男、彭男，1年10月、1年6月徒刑。

