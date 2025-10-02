澎湖縣政府消防局分隊長布達交接 新人新氣象

澎湖縣政府消防局分隊長交接布達典禮，由局長許文光主持。（澎湖縣政府消防局提供）

澎湖縣政府消防局昨（1）日在消防局4樓簡報室，舉行西嶼、望安、七美分隊分隊長聯合布達典禮，由消防局長許文光主持，火災調查科科員蔡慶鴻調任西嶼分隊分隊長、災害搶救科科員廖偉嘉調任望安分隊分隊長、災害管理科科員蘇穎達調任七美分隊分隊長，並自10月1日到職生效。

蔡慶鴻分隊長於火災調查科經歷多起重大火災案件事故調查，例如七美漁港多艘水上摩托車起火並波及漁船火警案、紅羅垃圾掩埋場大火案等，相當認真負責，並協調相關機關以獲得有利跡證完成火災調查工作；廖偉嘉分隊長於災害搶救科辦理離島救災精進方案，今年不負眾望榮獲澎湖縣政府標竿學習第1名，並與澎湖岸巡、警察、海洋國家公園管理處於東吉合作演練，確保村里安全。

蘇穎達分隊長於災害管理科任職期間，成立澎湖首批T-cert隊伍包含澎湖商港、澎湖機場及尖山發電廠，另辦理防災士培訓及高雄港防災演練兵推，均十分出色。

局長期許3位分隊長經內、外勤調任歷練後能內外兼顧，除外勤救災技能外，亦能兼顧領導與轄區的互動，並精進救災救護工作，希望3位分隊長可以再接再勵。

新任三位分隊長，十月一日履新就職。（澎湖縣政府消防局提供）

