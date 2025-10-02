屏市農機行大火延燒 消防員冒險屋頂鑿洞灌水畫面曝

消防人員現場全力搶救。（記者羅欣貞攝）

屏東市民生路今（2）日早上7時23分發生火警，火勢疑從農機行倉庫延燒到兩旁的快餐店、藥局，消防車抵達現場時已全面燃燒，因為旁邊就是加油站，農機行內有農機具、潤滑油、農藥等物品，救災人員不敢大意，為加速控制火勢，還乘坐雲梯車至3樓屋頂鑿洞灌水，畫面十分驚險；火勢於10時43分撲滅，幸無人員傷亡。

屏縣消防局表示，今（2）日7時23分接獲屏東市民生路住宅火警案，出動屏東、屏二、麟洛、長治、萬丹、里港、內埔、鹽埔、潮州、第一大隊與特搜大隊，共23車54人2無人機，初期指揮官由大隊長陳昆武擔任。救災人員到達現場發現3棟3樓鐵皮建築物，火勢已全面燃燒，立即佈線搶救，特別做好加油站防護，在火場與加油站間築起防火空間、持續灑水。

為了加速滅火，讓水能從上方灌入屋內，消防人員還乘坐雲梯車，在煙霧間貼近鐵皮屋頂奮力鑿洞，最後終於打出破口開出水路；無人機也持續從空中監控，仔細搜尋，一發現明火立刻由救災人員噴水入屋，加速救援效率，現場於9時36分控制火勢，10時43分撲滅火勢，進行殘火處理。

據了解，現場是3層樓鐵皮屋加鋼構建築物，疑似起火的農機行兩棟連在一起，後方的倉庫為L型建築物，事發時加油站的員工發現黑煙竄出後，立即以滅火器搶救，並打電話報案，由於卸油槽就在靠火警民宅一側，消防人員嚴密戒備，全力防護成功防止災情擴大。

此外，火警發生時，農機行、快餐店等的人員都外出，無人在家，旁邊後側的藥局也還沒有營業。屏東市長周佳琪在火警發生後隨即趕赴現場關心，啟動關懷機制，發放受災戶慰問金，並協助安置後續住宿。起火原因後續待消防局火調科深入調查釐清。

消防人員在加油站與火場間築起防護防線。（圖由屏縣消防局提供）

消防人員展開搶救。（圖由屏縣消防局提供）

