    知名婦產科名醫涉性侵！ 女忍3年怒告「你也該me too一下了」

    2025/10/02 14:31 記者吳昇儒／台北報導
    台北地檢署今偵結，依強制性交罪，將呂姓醫師起訴。（記者吳昇儒攝）

    2023年開始，國內興起me too風潮，鼓勵曾被性騷、性侵被害人勇敢站出來。一名女子於2022年間，獲邀前往某婦產科診所的呂姓名醫家中作客，卻在看電影時被毛手毛腳，堅持拒絕與對方發生關係，卻被對方得逞，選擇隱忍。被害人日前私訊呂男「你也該me too一下了」，呂男回覆表達歉。台北地檢署今偵結，依強制性交罪，將呂姓醫師起訴。

    被害女子指控，案發當時自己獲邀前往呂男的套房，卻遭到對方毛手毛腳，明確表達不願發生關係後，仍遭騷擾，最終指侵得逞；逃離時不慎跌倒，跌落樓梯，呂男本準備再次犯案，卻因電話響起才作罷。當時有將這些經歷告訴多位好友尋求慰藉，同時斷絕與對方聯繫。因近年興起me too風潮，決定委託律師幫忙提告。

    據悉，呂姓名醫偵訊時曾證實該名女子當時確實在其家中跌倒，但否認性侵犯行；而女方友人則證稱回憶當時情況，確實有接到被害人的訴苦。檢察官認為呂男涉犯強制性交等罪，依法提起公訴。

    熱門推播