呂秋遠逼實習女律師墮胎？北律會立案調查將研議是否送懲戒

呂秋遠被控與實習律師發生關係，並逼迫對方墮胎，甚至要求她離職；台北市勞動局認定其行為構成懷孕歧視，開罰30萬元。（資料照）

律師呂秋遠先前捲入私生子風波，遭爆與事務所實習女律師林沄蓁發生關係後，卻逼迫對方墮胎、離職，台北市勞動局已依違反性平工作法開罰30萬元。對此，台北律師公會今回應，目前已立案處理，將依律師法、律師倫理規定展開調查後，再決定是否送請律師懲戒。

實習律師林沄蓁控訴，她與呂秋遠於2023年交往，發生關係後產下一子，經親子鑑定確認生父為呂秋遠，並陸續踢爆她曾在懷孕後遭呂逼墮胎，甚至向放話讓她「不用來上班」。北市勞動局接獲調查，認定其違反性別平等工作法第11條懷孕歧視規定，處以30萬元罰鍰。

呂秋遠4月間發布聲明，稱他一直重視隱私，不認為有義務交代私事，因此選擇沉默，未料卻因此被誤解。他說，自己早已認領孩子，孩子與媽媽也過得很好，而他單身並未做錯事，不應遭受惡意批評與攻擊，並強調「污衊我可以，但欺負我的孩子，必定追究到底。」

律師林智群則認為，林沄蓁公開全部對話內容後，應見好就收，但直播中卻陸續提及「有的沒的」讓大家看熱鬧，並稱交往3個月未必就有感情，為何自認能夠為對方生小孩，或以小孩捆綁對方？林表示，呂秋遠現也已如她所願認領小孩，並支付扶養費，事情理應告一段落。

針對林沄蓁近期向台北律師公會檢舉呂秋遠違反律師倫理，北律會今回應，目前確已收到相關指控，將依律師法、律師倫理規定進行調查，後續將再決定是否送請律師懲戒。

