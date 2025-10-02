為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    呂秋遠逼實習女律師墮胎？北律會立案調查將研議是否送懲戒

    2025/10/02 14:28 記者劉詠韻、張文川／台北報導
    呂秋遠被控與實習律師發生關係，並逼迫對方墮胎，甚至要求她離職；台北市勞動局認定其行為構成懷孕歧視，開罰30萬元。（資料照）

    呂秋遠被控與實習律師發生關係，並逼迫對方墮胎，甚至要求她離職；台北市勞動局認定其行為構成懷孕歧視，開罰30萬元。（資料照）

    律師呂秋遠先前捲入私生子風波，遭爆與事務所實習女律師林沄蓁發生關係後，卻逼迫對方墮胎、離職，台北市勞動局已依違反性平工作法開罰30萬元。對此，台北律師公會今回應，目前已立案處理，將依律師法、律師倫理規定展開調查後，再決定是否送請律師懲戒。

    實習律師林沄蓁控訴，她與呂秋遠於2023年交往，發生關係後產下一子，經親子鑑定確認生父為呂秋遠，並陸續踢爆她曾在懷孕後遭呂逼墮胎，甚至向放話讓她「不用來上班」。北市勞動局接獲調查，認定其違反性別平等工作法第11條懷孕歧視規定，處以30萬元罰鍰。

    呂秋遠4月間發布聲明，稱他一直重視隱私，不認為有義務交代私事，因此選擇沉默，未料卻因此被誤解。他說，自己早已認領孩子，孩子與媽媽也過得很好，而他單身並未做錯事，不應遭受惡意批評與攻擊，並強調「污衊我可以，但欺負我的孩子，必定追究到底。」

    律師林智群則認為，林沄蓁公開全部對話內容後，應見好就收，但直播中卻陸續提及「有的沒的」讓大家看熱鬧，並稱交往3個月未必就有感情，為何自認能夠為對方生小孩，或以小孩捆綁對方？林表示，呂秋遠現也已如她所願認領小孩，並支付扶養費，事情理應告一段落。

    針對林沄蓁近期向台北律師公會檢舉呂秋遠違反律師倫理，北律會今回應，目前確已收到相關指控，將依律師法、律師倫理規定進行調查，後續將再決定是否送請律師懲戒。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播