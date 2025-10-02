京華城案開庭 黃景茂證稱偵查筆錄記載有差距

京華城案開庭，前台北市都發局長黃景茂出庭應訊。（記者王藝菘攝）

台北地院審理京華城容積弊案，今傳喚被告、台北市都市發展局前局長黃景茂作證，黃景茂說京華城案他只參與到公告公展，之後就離職了，去年9月於北檢偵訊時，他並未向檢察官說他明知違法仍奉柯文哲的命令盡快送公展，「我不知道為什麼我當天會從證人轉被告」，強調都發局只做形式審查，送都委會研議，「研議」不同於「審理」，研議沒有法律效力，都委會研議後也可以不受理，未必會通過。

黃景茂被列為主管事務圖利罪共犯，檢方起訴求刑7年、併科罰金1000萬元，他採無罪答辯，今由前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇聲請詰問他。

柯文哲的律師鄭深元詰問時指出，依據去年9月13日的偵查筆錄，黃景茂當時回答檢察官「因為柯文哲市長的命令要推進去都委會，我知道有違法，但還是依照柯文哲市長的命令，『奉交下』推進去都委會研議」。對此，黃景茂證稱，偵查筆錄內容和他的說法「有一些差距」，是檢察官幫他這樣寫，「我沒有說我明知違法，送研議並沒有違法」。

黃景茂說，當時檢察官提示文件、問答的節奏很快，他後來覺得當時自己答得太急促，看筆錄的時間也很匆促，他沒看得很仔細，走出偵查庭後，他也和律師討論到檢方問太快。

黃景茂說，且他也不是講「奉交下」，而是說市長室接到人民陳情案，擬交辦單送至都委會辦理；他也沒說送公告公展是違法的，研議本身並沒有法律效力，研議結果也不會怎麼樣，若都委會研議後決定不通過，也可以讓京華城死心。

鄭深元並提出當日偵訊筆錄的勘驗譯文為證，並稱昨天中午就已向北院遞狀，但檢察官表示今天上午才收到這份譯文，審判長諭知檢方沒有時間準備與核對，因此這份譯文今日不能當做詰問證據，只能就當日偵訊狀況詢問黃景茂。

在鄭深元提問之下，黃景茂證稱，柯文哲很少和他談論京華城案，他只擔任2年北市都發局長，只有參與2020年3月10日的第1次便當會、3月17日批核簽呈將陳情案送都委會研議這2件事而已。

黃景茂說，他和都發局對於京華城行政訴訟案的態度就是不和解，法務局監察院糾正意旨是都發局不能將申請案一直退件直到補正為止，都委會只須對京華城申請變更細部都市計畫案進行形式審查，送主管的都委會研議，送研議並無違法。

黃景茂說，他心裡是反對將京華城案簽送公告公展，但提得太快或不提都會被講話，所以最後仍同意送公展，他並未向柯文哲報告要送公展；且公告公展是要廣徵民間及團體的意見或異議，並非公告施行，沒有圖利的問題，都發局也沒有急著送公展，而是形式審查符合後就送，「我並不急啊」。

黃景茂說「我不懂我去年9月13日作證後，會從證人轉為被告？」，鄭深元追問「是不是因為你沒有咬柯文哲？」檢察官立即異議稱誘導式問題，審判長諭知異議成立，黃景茂無須回答這一題，鄭的詰問也到此結束。

