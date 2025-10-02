金門警處理交通事故暖心又溫柔 妙齡中國女動容專程送感謝信

金湖分局協助中國女遊客處理交通事故，女子返回廈門前專程前來致送感謝信，並畫上一大束花表達謝意。（金湖分局提供）

1名妙齡中國女子到金門自由行，她騎乘微型電動車遭前方車輛開啟的車門碰撞倒地，警方立刻到場，連繫救護車並耐心說明台灣交通事故處理流程，讓身處異鄉的妙齡女感到如家人般的溫暖與安心，臨返廈門前專程前往金湖分局獻「花」致意，員警暖心態度，為金門形象加分。

縣警局金湖分局表示，9月30日下午2點多，中國籍張姓女子騎乘微型電動二輪車，經過復興路中華電信營業據點附近，因閃避臨停車輛車門不及而倒地。金湖分局據報，警備隊副隊長洪郼理率警員李明都前往處理，張女雖表示身上並未受傷，但李明都發現張女手肘有擦挫傷且輕微出血，立刻連繫救護車為張女包紮傷口，並迅速排除事故，讓道路恢復順暢。

請繼續往下閱讀...

湖警說，張女1日返回廈門前，專程到分局遞送親筆感謝信，上面畫了1大束花，感謝金門縣警察局及醫療系統相關單位及人員；來自中國福州的張女在信中指出，從沒遇過類似的交通意外，讓她完全手足無措，一直到路人提醒報警，又遇到熱心的警員李明都，不僅處理事故專業嚴謹、條理清晰，尤其讓她感到動容的是，李員始終保持溫柔的態度，怕她看不懂繁體中文，也會耐心說明相關權益問題，讓她撤底打消不安的情緒。信中寫下「異鄉幸得君相助，暖意長隨伴客行」，感謝李員的幫忙。

金湖分局指出，李員平日待人處事即有禮又客氣。湖警提醒汽車駕駛人臨時停車或停車時，若未依規定開啟或關閉車門因而肇事者，依法可處駕駛人2400元以上4800元以下罰款。

署名「張同學」在感謝信中款款說明抵金遊覽遇到員警暖心協助的過程。（金湖分局提供）

一名中國女子到金門自由行，意外與臨停車輛發生碰撞，金湖分局立刻派員到場疏處。（金湖分局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法