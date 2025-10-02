為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    金門警處理交通事故暖心又溫柔 妙齡中國女動容專程送感謝信

    2025/10/02 13:39 記者吳正庭／金門報導
    金湖分局協助中國女遊客處理交通事故，女子返回廈門前專程前來致送感謝信，並畫上一大束花表達謝意。（金湖分局提供）

    金湖分局協助中國女遊客處理交通事故，女子返回廈門前專程前來致送感謝信，並畫上一大束花表達謝意。（金湖分局提供）

    1名妙齡中國女子到金門自由行，她騎乘微型電動車遭前方車輛開啟的車門碰撞倒地，警方立刻到場，連繫救護車並耐心說明台灣交通事故處理流程，讓身處異鄉的妙齡女感到如家人般的溫暖與安心，臨返廈門前專程前往金湖分局獻「花」致意，員警暖心態度，為金門形象加分。

    縣警局金湖分局表示，9月30日下午2點多，中國籍張姓女子騎乘微型電動二輪車，經過復興路中華電信營業據點附近，因閃避臨停車輛車門不及而倒地。金湖分局據報，警備隊副隊長洪郼理率警員李明都前往處理，張女雖表示身上並未受傷，但李明都發現張女手肘有擦挫傷且輕微出血，立刻連繫救護車為張女包紮傷口，並迅速排除事故，讓道路恢復順暢。

    湖警說，張女1日返回廈門前，專程到分局遞送親筆感謝信，上面畫了1大束花，感謝金門縣警察局及醫療系統相關單位及人員；來自中國福州的張女在信中指出，從沒遇過類似的交通意外，讓她完全手足無措，一直到路人提醒報警，又遇到熱心的警員李明都，不僅處理事故專業嚴謹、條理清晰，尤其讓她感到動容的是，李員始終保持溫柔的態度，怕她看不懂繁體中文，也會耐心說明相關權益問題，讓她撤底打消不安的情緒。信中寫下「異鄉幸得君相助，暖意長隨伴客行」，感謝李員的幫忙。

    金湖分局指出，李員平日待人處事即有禮又客氣。湖警提醒汽車駕駛人臨時停車或停車時，若未依規定開啟或關閉車門因而肇事者，依法可處駕駛人2400元以上4800元以下罰款。

    署名「張同學」在感謝信中款款說明抵金遊覽遇到員警暖心協助的過程。（金湖分局提供）

    署名「張同學」在感謝信中款款說明抵金遊覽遇到員警暖心協助的過程。（金湖分局提供）

    一名中國女子到金門自由行，意外與臨停車輛發生碰撞，金湖分局立刻派員到場疏處。（金湖分局提供）

    一名中國女子到金門自由行，意外與臨停車輛發生碰撞，金湖分局立刻派員到場疏處。（金湖分局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播