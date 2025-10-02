為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    新北貢寮消防分隊暨警察分駐所共構 新廳舍落成啟用

    2025/10/02 12:38 記者翁聿煌／新北報導
    新北市長侯友宜2日主持消防局貢寮分隊暨警察局貢寮分駐所共構廳舍落成啟用典禮。（記者翁聿煌攝）

    新北市長侯友宜2日主持消防局貢寮分隊暨警察局貢寮分駐所共構廳舍落成啟用典禮。（記者翁聿煌攝）

    新北市長侯友宜2日主持新北市消防局貢寮分隊暨新北市警察局貢寮分駐所共構廳舍落成啟用典禮，侯友宜指出，貢寮位處新北市最東端，加上「青春山海線」觀光廊帶、福隆沙雕季、鐵道馬拉松等活動吸引大量遊客，加上遊客在海域、山域活動頻繁，導致車禍與溺水、山難事故時有所聞，對當地防救災量能提出更高挑戰。

    貢寮警消共構新廳舍為地上4層，工程總經費1億7828萬4千元，總樓地板面積達688坪，是原廳舍量體的3倍，不僅提供寬敞的辦公與備勤環境，同時設置室內體能訓練室，並運用車庫平台與屋突層作為開放式訓練場域，整體大幅提升治安勤務、災害應變與消防救護能量。

    侯友宜表示，市府積極推動警消廳舍新建與改善計畫，自上任以來，包含今日落成啟用的貢寮分隊暨貢寮分駐所，已完成9處消防廳舍啟用（萬里、石門、大埔分隊暨搜救犬基地、中和、第五大隊暨車輛保養中心、坪林、鳳鳴、頂埔及雙溪分隊）及15處警察廳舍啟用，及2處警消共構廳舍啟用（貢寮分隊暨貢寮分駐所、國光分隊暨國光派出所），此外還有5處消防廳舍興建中。

    侯友宜也感謝海洋委員會海巡署北部分署，在本工程施工期間無償提供第二一岸巡中隊第二機動巡邏站福隆營區，作為貢寮消防分隊臨時廳舍使用，讓消防弟兄在廳舍興建期間能繼續為民服務，救災救護品質不打烊，同時也感謝所有消防、警察及義消、義警夥伴們守護地方安全的辛勞付出。

    新北市長侯友宜2日主持消防局貢寮分隊暨警察局貢寮分駐所共構廳舍落成啟用典禮（記者翁聿煌攝）

    新北市長侯友宜2日主持消防局貢寮分隊暨警察局貢寮分駐所共構廳舍落成啟用典禮（記者翁聿煌攝）

