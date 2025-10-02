台中「虎媽」對女兒差別待遇 驚悚內幕曝光

大甲一處社區發生女子遭母親囚禁餓死命案。（記者張軒哲攝）

台中市大甲21歲陳姓女子遭詹姓母親拘禁房間3年，瘦到僅30公斤餓死，引發各界譁然，大甲民眾更是議論紛紛，認為「虎毒不食子」，為何對長女正常教養，卻對次女痛下毒手。有民眾指出，因為詹女痛恨婆婆，次女相貌像婆婆，才會對兩名女兒差別待遇。

3年前大甲陳姓女子就讀南投某私校高二時，詹女到校幫次女辦休學，之後長達3年將次女關進一樓有衛浴的孝親房嚴加管教，最終營養不良餓死，近日引起外界撻伐。

請繼續往下閱讀...

有民眾透露，詹女雖僅高職畢業，年輕時，身材高䠷、相貌亮麗，長女身形相貌較像母親，學業也比較優異，備受父母疼愛。次女身材矮小、相貌學業處處不如長女，加上從小相貌跟婆婆很相似，由於詹女20多年前還未過門，婚前就搬到陳家與丈夫同居，還毆打婆婆遭警方偵辦，跟婆婆結怨甚深，即使婆婆已往生，但心結難解，疑似將怨念轉移到次女身上，釀成悲劇，詹女應訊時，向警方供稱，自己是要次女「好好反省」。

大甲當地市議員楊啟邦表示，陳女命案引起大甲居民關注，就連幼獅工業區的老鄰居也討論此事，陳女就讀高二休學時，已經年滿18歲，不符合常理，研判可能有晚讀，或是就讀過其他學校再降轉，會要求相關單位追查，釐清案情。

