    首頁 > 社會

    屏東詭異男偷拖板車撞民宅路燈 還棄車到機車行前縱火

    2025/10/02 13:05 記者羅欣貞／屏東報導
    拖板車連續碰撞沿途房屋，最後在屏市和生路一段、歸仁路口停下。（屏東警分局提供）

    屏東市歸仁路今（2）日凌晨發生拖板車連環撞民宅、路旁車輛、路燈事故，肇事男子接著還棄車遊蕩，跑到一處機車行前縱火燒路旁廢棄物品，所幸民眾及時發現，警方到場壓制送辦，釐清作案動機。

    屏東警分局於今（2）日凌晨2時4分許，接獲報案指出屏東市歸仁路發生交通事故。經了解，57歲施姓男子涉嫌在歸來火車站旁竊取一輛拖板車後，駕車沿歸仁路南往北方向行駛，不久即連續碰撞沿途房屋，最終於和生路一段、歸仁路口停下。

    事故發生後，行跡詭異的施男竟又徒步遊蕩至歸仁路一處機車行前，點燃路旁廢棄物品，所幸附近民眾及時發現，協助撲滅，未釀成更大災害。警方獲報後迅速到場，將施男壓制，帶返派出所調查。

    事故造成沿線多項財物受損，統計包括2處民宅、民宅洗手台、3台汽車、1支路燈及開關箱、金爐等，詳細損失尚待清查中。

    肇事男子經檢測，酒測值為0.00mg/L，排除酒駕情事，肇事原因仍待釐清中。全案將依竊盜及縱火等罪移請屏東地檢署偵辦。

    拖板車連環撞，路旁BMW汽車也受波及。（屏東警分局提供）

    民宅被撞受損。（屏東警分局提供）

    民宅前金爐也倒地 。（屏東警分局提供）

    民宅受波及，現場一片狼藉。（屏東警分局提供）

    民宅和車輛都被撞受損。（屏東警分局提供）

