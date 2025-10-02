為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    61歲獨居男失聯多日友人急報案 警破門發現人昏倒浴室

    2025/10/02 12:31 記者鄭淑婷／桃園報導
    61歲獨居男失聯多日友人急報案尋人，警破門找到人已昏迷浴室，火速通報救護人員將他送醫保命。（記者鄭淑婷翻攝）

    獨居在桃園市桃園區的61歲施姓男子，友人整整1週都聯繫不上他，到住處找人也不得其門而入，友人焦急向警方求救，桃園警分局埔子派出所員警前往破門，發現施男疑因疾病發作倒在浴室，現場已出現濃濃的臭味，再晚一步恐怕性命不保，所幸經及時送醫急救，施男暫無生命危險，目前在加護病房觀察中。

    施男友人說，施男獨自居住在桃園區1處舊社區，他這1週持續聯繫都未獲回應，前往查看但不得其門而入，擔心施男發生意外，昨（1）日上午10點多向埔子所報案，經調閱監視器畫面，施男從9月22日就沒出門，巡佐黃國樑及警員黃俊嘉立即前往施男住處查看，靠近門口就聞到1股濃重的臭味，經敲門呼叫屋內都無人回應，員警立即查詢資料連絡屋主前來協助開門。

    因大門由內側反鎖無法打開，取得屋主同意後員警隨即踹開大門進入屋內，發現施男疑因疾病發作，倒臥在浴室意識不清，馬上通報救護人員到場協助送醫，並聯絡家屬前往醫院照顧。

    61歲獨居男失聯多日友人急報案尋人，警破門找到人已昏迷浴室，火速通報救護人員將他送醫保命。（記者鄭淑婷翻攝）

